Регионализм в политике Турции

Имеются оценки того, что Турция не способна осуществить экспансию в соседних регионах, так как экономика и политическая система Турции достаточно уязвимы. Но в регионе «Большого Ближнего Востока» имеются только два государства, которые могли бы претендовать на роль регионального лидера, - это Турция и Иран.

Эти два государства намного превосходят по потенциалу все другие государства, которые вряд ли смогли бы противостоять экспансии Турции и Ирана. Оба эти государства достаточно агрессивны, их политика экспансивна, и они имеют конкретные планы усиления своего регионального влияния. Поэтому различные благодушные ожидания по поводу либо чисто экономических амбиций, либо неспособности к экспансии Турции не могут восприниматься серьезно.

В администрации США очень хорошо понимают, что возникла новая угроза на Ближнем Востоке - это политика Турция, которую именно так и нужно воспринимать. В настоящее время разворачивающаяся дискуссия по поводу проблем американо-турецких отношений не имеет ничего общего с теми разработками, которые велись администрацией. Данные разработки не завершены, и все еще остается не понятным, как рассматривать те или иные стороны и факторы в политической жизни Турции, но уже стали понятными важные моменты этого видения.

Турция не может далее рассматриваться как надежный стратегический партнер США, и Северо-Атлантического альянса, страна пытается выступать на международной арене с новыми претензиями, которые не всегда соответствуют стратегическим интересам США.

Турция пытается сформировать вокруг себя пространство своих жизненных интересов, при утверждении своего экономического и политического господства, что может стать угрозой для различных государств и интересов США.

Турция не скрывает своей заинтересованности в ослаблении позиций США в различных регионах, в том числе, в регионе Черного моря и Кавказа, а также рассматривает планы ослабления влияния США в Центральной Азии и на Ближнем Востоке.

Турция не заинтересована в позитивном решении проблем Ирана и Ближневосточного урегулирования, а также в обеспечении стабильности в Ираке, продолжает нагнетать напряженность в Эгейском море и на Кипре, пытается установить преимущественное влияние в отношении Балканских, Кавказских и Центрально-азиатских государств, проводить селективную внешнюю политику, отдавая предпочтение странам с мусульманским населением, игнорируя интересы государств христианских народов.

Стратегические планы Турции включают возможную ориентацию на экономические и политически центры силы в Азии, в том числе на Китай и Индию, а также формирование экономического союза исламских государств, лидером которого она сама надеется стать.

Ставку на Россию, которую сделала Турция в своей политике в Черном море и на Кавказе, можно рассматривать как откровенно антиамериканскую политику, подрыв интересов США в данных регионах.

Администрация намерена не предпринимать усилия для сдерживания экспансии Турции в регионах на данном этапе, в целях исключить значительные затраты ресурсов, и с надеждой на то, что государства данных регионов предпочтут противодействия тем действиям Турции, которые могут привести к усилению реальных угроз.

При усилении и актуализации угроз, которые могут исходить от Турции государствам данных регионов, США предпримут эффективные и радикальные действия по поддержке данных государств, предоставят им соответствующую помощь, независимо от того, являются ли они членами НАТО или заключили с США соответствующие соглашения об обороне и безопасности.

Смысл турецких претензий к США заключается в поддержке и одобрении Вашингтоном политики в части формирования обширного пространства как зоны преимущественного турецкого влияния, что противоречит не только принципам политики США и их ценностной системы, но и системе безопасности, которую они пытаются создать, предпринимая столь много усилий.

Даже самые большие скептики в администрации США и в среде аналитиков утратили аргументы по поводу угроз со стороны Турции и не в состоянии предложить объяснения своей позиции.

Турецкий лоббинг в США впервые оказался в столь плачевном состоянии, потому что все участники «турецкой дискуссии» ощущают недостаточность и несостоятельность приводимых протурецки ориентированными политиками и аналитиками аргументов в защиту интересов Турции.

За короткое время правительство Израиля и его друзья в Вашингтоне сумели выдвинуть в отношении Турции вполне обоснованные доводы, с которыми уже не могут не считаться в администрации, которая постаралась поскорее поменять свою позицию в рассмотрении тех или иных претензий Турции.

Администрация США и различные группы политических проектантов и аналитиков склонны солидаризироваться вокруг идеи о необходимости отнести Турцию к числу не очень значительных государств в мировой политике, не придавать в практической политике ей роль державы, равной крупным державам Европы и Азии. Но все понимают, что даже имеющиеся в распоряжении Турции ресурсы позволяют ей вести самостоятельную игру на больших пространствах, выдвигать значительные претензии к своим соседям и мировым центрам силы.

Высокую обеспокоенность администрации вызывает то, что данные претензии выдвигают не сторонники секулярной модели, а лидеры исламской политической партии, весьма популярной и способной осуществлять крупные политические проекты, входить в отношения по ключевым вопросам мировой безопасности с крупнейшими государствами Азии и регионов.

США предпримут рычаги международного характера, такие, как политика Европейского Союза, Совета Европы и НАТО, международных финансовых организаций, то есть, Международного финансового фонда, Всемирного банка и Европейского Банка реконструкции и развития, для сдерживания возможных угроз, исходящих от политики Турции.

В настоящее время измен характер деятельности разведывательных служб и Пентагона в отношении Турции - как к стране, не столь лояльной, как ранее.