Володин: Путин – единственный кандидат

Спикер Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что Владимир Путин – единственный кандидат в президенты на выборах 2018 года «у тех, кто хочет будущего России, благополучия граждан и страны, мирного неба над головой».

Владимир Путин пока не объявлял официально о намерении баллотироваться, но, судя по всему, ему не оставят другого выхода. Возможно, так решило «Политбюро».

Вчера в День России в десятках российских городов состоялись акции протеста против правящей группировки Путина-Медеведева и государственных корпораций. Задержано более 1000 человек, но пресс-секретарь Путина Песков (который, кстати, сбрил усы) говорит, что эти протесты не представляют угрозы для Кремля.

Песков прав и без усов – угрозу для Кремля представляют совсем другие процессы. Во-первых, то, что происходит сейчас в США, где Россию обходят как прокаженого, а Конгресс намерен ужесточить санкции против России.

Операция «Трамп» провалилась для Москвы, и в лице американского президента Путин приобрел жесткого противника, которому ничего не стоит разбомбить российские самолеты в Сирии, поддержать курдов и нарастить военные расходы.

Вот она, угроза для Путина, и не напрасно он обратился к американским бизнесменам с просьбой помочь России наладить отношения с американской администрацией.

Есть и другая угроза – первая партия сжиженного американского газа достигла Европы, и цена на нефть неуклонно скатывается к 45 долларам за баррель – именно эта сумма заложена в российском бюджете. При такой цене российские социальные фонды опустеют к концу 2017 года, и надо будет к будущим выборам повышать пенсионный возраст.

Боится Путин и событий на Ближнем Востоке, которые могут привести к изменению конфигурации. Регион ожидает новый раздел, и Россия может не оказаться на новой «Ялте». А ведь Путин так к этому стремился, он так старался, чтобы Хиллари Клинтон не стала президентом США.

Есть и другая угроза – Китай, на который кивала Москва, тоже оказался «и не друг, и не враг, а так». Си Цзиньпинь налаживает отношения с Трампом, строит свой Шелковый путь, без России, а Казахстан на днях назвал Китай своим главным стратегическим союзником.

На днях Путин сказал, что с трудом принял предложение Ельцина стать премьер-министром – с президентской перспективой. Он говорит, что до сих пор не понимает, почему Ельцин выбрал его. Путин говорит, что не хотел соглашаться, чтобы не подвергать опасности свою семью.

Сейчас семейная жизнь Путина – тайна за семью замками, он тщательно скрывает ее, но в последнем интервью говорит о дочерях, внуках, и не исключается, что тем самым намекает, что хотел бы вернуться к семье от тяжелой президентской жизни.

Но может ли Путин принять решение об «уходе»? Володин уже сказал – Путин единственный, больше некому.