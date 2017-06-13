Сержу Саркисяну придется «поклясться мамой», чтобы поверили

В Армению прибыл министр иностранных дел Эстонии, которая в июле впервые станет председателем Совета ЕС вместо Британии. Именно в период председательства Эстонии Армения и ЕС могут подписать рамочное соглашение о сотрудничестве.

Практически, все армянские чиновники, с которыми встречался эстонский министр, в том числе Серж Саркисян, заверили, что в ноябре в Брюсселе подписание соглашения состоится.

Но, видимо, Армении уже не верят. В июле 2013 года в Ереван прибыла тогда глава Комиссии по внешним связям ЕС Кэтрин Эштон, которая и заявила о завершении согласования текста соглашения об Ассоциации. Все торжественно поклялись, что в ноябре Соглашение будет подписано. Но 3 сентября внезапно Серж Саркисян решил, что Армения будет вступать в Евразийский союз.

Армения уже член ЕАЭС, и рамочное соглашение с ЕС она будет подписывать уже в новом качестве. Видимо, именно это рассматривается как «гарантия» того, что Москва не станет препятствовать подписанию соглашения.

Но Еревану все равно не верят. Не верят, потому что Ереван не показывает примеров самостоятельного, суверенного принятия решений. Может, рискованных, с потерями, но своих решений – без оглядки на других. Может, и потерь никаких не будет.

Сержу Саркисяну, наверное, придется «поклясться мамой», чтобы ему поверили.