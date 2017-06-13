Важное политико-оздоровительное заявление Ара Баблояна

Спикер армянского парламента Ара Баблоян сделал на встрече с спецпредставителем генсека НАТО Джеймсом Аппатураем важное заявление – он сказал, что Армения намерена нарастить темпы сотрудничества с НАТО и представительство в миротворческих миссиях.

«Аполитичный» спикер делает крайне «политическое» заявление. Пока не ясно, в какой мере оно имеет отношение к реальности, но заявление действительно актуальное – нарастить темпы сотрудничества с НАТО.

То, что оно исходит из интересов безопасности Армении, очевидно. Но вопрос в том, в какой мере этот интерес влияет на принятие решений в Армении – на фоне «решающего» мнения России.

С Россией идти на конфронтацию, конечно, не стоит, но не в случае с Арменией. Власти Армении сами сформировали конъюнктуру, при которой любое общение с Западом произвольно вызывает конфронтацию с Россией.

Армянские власти сдали суверенитет страны России, и без конфронтации уже не обойтись. Понятно, что Россия рассматривает Армению как зону своих интересов. Но ведь это не приговор. Приговором является поведение власти Армении, которая шаг за шагом вела к такой ситуации.

То, что Россия рассматривает Армению как зону своих интересов – на самом деле шанс для Армении. Вопрос в том, как работать с Россией и главное – во имя чего. Если во имя Армении, то ситуация может измениться, и весьма быстро. А если во имя чьих-то интересов, то положение только усугубится.

Армения превратилась в зону интересов власти, так и не сформулировав свой собственный интерес и мечту.

В этом смысле, возможно, в основе заявления Баблояна – его врачебная практика, профессиональная интуиция и осозание жизненного интереса Армении.