На прошлой неделе был выстроен фундамент власти в Армении

В Армении появится Комиссия по предотвращению коррупции. Сообщения о нарушениях она будет передавать правоохранительным органам. Однако, фактически, инициаторам принятия закона не удалось добиться создания полноценного органа по борьбе с коррупцией. Речь идет только о предотвращении, то есть, все, что было до сих пор, не войдет в полномочия новой комиссии.

Представляя законопроект еще весной этого года, тогда еще министр юстиции, а ныне вице-спикер парламента Арпине Ованнисян подтвердила, что обратной силы закон иметь не будет. В частности, это касалось проверки законности декларированного имущества.

Тогда аналитики констатировали, что это, фактически, всеобщая амнистия капитала – государство отказывается расследовать законность приобретенного чиновниками имущества, даже если оно вызывает сомнения, легализуя это имущество. С другой стороны, «предотвращая» коррупцию, государство ограждает нынешних чиновников от вероятных «конкурентов» в будущем.

Это важнейшее условие выстраивания новой системы власти – владельцам основной собственности в Армении гарантируется неприкосновенность, безусловно, на условиях лояльности. Потому что в противном случае всегда можно найти повод для применения антикоррупционного закона.

Кроме того, парламент принял программу приватизации на 2017-29 гг., в которую включено 47 предприятий, в том числе больницы, почтовый оператор «Айпост» и киностудия «Арменфильм». С продажи всех 47 компаний в списке государство ожидает получить 35 – 36 млрд. драмов (около $74 млн.).

Сумма не такая большая, но сам факт того, что чуть ли не последняя партия государственного имущества выносится на приватизацию, примечателен. Дело в том, что в Армении происходит формирование новой власти, но оказалось, что тем, кто пытается получить хотя бы часть власти, не хватает активов в Армении. Новое правительство, патроном которого, как говорят, является российский миллиардер Самвел Карапетян, обещает инвестиции, но у нее нет базы для приложения инвестиций. В Армении все приватизировано, и никто не соглашается предоставить свое имущество под чужие инвестиции, а значит, поделиться властью.

Правительству нужна своя база, власть предполагает собственность, и есть мнение, что именно это является причиной новой волны приватизации. Экономисты советуют подождать и посмотреть, кто приобретет вынесенные на продажу активы. Они говорят, что у этих активов, наверняка, уже есть потенциальный покупатель.

Парламент принял также и другой важный закон - об укрупнении общин. Предлагается сформировать 34 укрупненные общины, в которые войдут 328 мелких общин. После принятия законопроектов в этих общинах будут проведены новые выборы – по новой системе. То есть, будет сформирована новая сеть муниципального управления, которая позволит «разделить» страну на «графства», назначать «наместников» и сформировать неформальную «аристократию» с правом владения недвижимостью. Вопрос в том, кто будет наделять «графов» титульными правами.