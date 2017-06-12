Франция выбрала омоложение, очередь за Россией?

Во Франции состоялся первый тур парламентских выборов, в ходе которых наибольшее число голосов набрала созданная год назад партия «Вперед!» Эммануеля Макрона. Как говорят аналитики, в сравнении с нынешними 60-летними депутатами, средний возраст кандидатов от «Вперед» - 35 лет. Это люди с современными профессиями, думающие по-новому и не знающие многих условностей, которыми грешат старшие.

Франция – это никогда не стареющая дама, которая всегда знает, когда нужно пойти в спа-салон и пройти процедуру омоложения и возрождения.

Сегодня в России проходят оппозиционные акции – в День России Алексей Навальный призвал выйти на улицу, и сейчас люди с призывами к отставке Путина и Медведева собрались в самом центре Москвы. И в Москве, и в других городах есть задержанные, в том числе, сам Навальный.

Россия вот уже много лет живет вкусами и устремлениями стареющего Путина, для которого идеалами являются кумиры 80-х. За эти годы он успел навязать своих кумиров даже молодым, тем, кто не знает, что такое Сан-Ремо и что значит «мочить в сортире».

Россия не может омолаживаться, она, как правило, старится, умирает и, если повезет, рождается снова – но с другими кумирами.