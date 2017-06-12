Форс-мажор: на сколько хватит потенциала Армении

К чему приведет визит сопредседателей Минской группы ОБСЕ в регион? 10 июня они побывали в Ереване, сегодня уже в Степанакерте, а на следующей неделе будут в Баку.

Об итогах, пожалуй, можно будет судить по завершении визита, и не исключается, что сопредседателям хочется просто поговорить со сторонами по-отдельности, в условиях новой ситуации, сложившейся как после Апрельской войны, так и в результате геополитических трансформаций.

Три ядерных страны-сопредседателя Минской группы заняты сейчас проблемами гораздо более актуальными, чем Кавказ и Арцах. Но в этом контексте они ставят задачу сохранения нынешней ситуации в регионе. В краткосрочном разрезе это делается посредством отдельной работы с Арменией и Азербайджаном, пока можно будет разработать совместный «формат» долгосрочного сохранения ситуации. Сейчас происходят активные поиски этого формата, позиционная борьба.

В этом смысле важен также предстоящий визит в Ереван спецпредставителя генерального секретаря НАТО Джеймса Аппатурая, который состоится 12 июня.

И Кавказ в целом, и стабильность в Арцахе становятся весьма важными для НАТО, а НАТО – для Кавказа. Как скоро выкристаллизуется институциональное присутствие НАТО на Кавказе, которое сейчас происходит через Грузию? Именно этим обусловлена скорость трансформации региональной системы безопасности как с точки зрения соотношения компонентов, так и ценностной системы.

Хотя это происходит посредством грузинского «плацдарма», но очевидно, что главным партнером НАТО на Кавказе является Армения, ее вооруженные силы, поскольку в сугубо практическом плане именно Армения заложила основу новой системы безопасности на Кавказе, одержав победу в Арцахской войне и удерживая ее.

В этом смысле НАТО и Армения – «естественные союзники», поскольку необратимая трансформация русско-турецкой системы на Кавказе является важным условием укрепления международной системы безопасности. Это нужно и евроатлантическому сообществу, и Армении.

Тут, конечно, важно отношение России, которая считает Кавказ зоной своих актуальных интересов, рассматривает Армению как форпост и весьма ревностно относится к попыткам углубления отношений НАТО и Армении. Хватит ли Армении суверенитета для обслуживания своих естественных интересов?

Примечательно, что сейчас суверенитет Армении подпитывается разного рода форс-мажорами. С одной стороны, хорошо, что источник питания есть, но с другой не ясно, хватит ли у Армении ресурса и потенциала суверенитета для такой «методологии».