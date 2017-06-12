США, Россия и Франция готовят санкции против Алиева?

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ встретились в Ереване с президентом, министрами обороны, иностранных дел Армении и уехали в Степанакерт. Сегодня состоится встреча сопредседателей с властями Арцаха.

На встречах в Ереване было подтверждено, что Армения не намерена возобновлять переговоры, пока не будут имплементированы венские договоренности о размещении механизмов расследования инцидентов.

Но министр иностранных дел Эдвард Налбандян внес новый тренд – он призвал страны-сопредседатели не только фиксировать нарушения, но и применять против нарушителя санкции.

Фактически, режим перемирия в Карабахе, хотя и установлен в соответствии с соглашением между Арменией, Азербайджаном и Карабахом, признается странами-посредниками как единственный документ, фиксирующий нынешнее положение и региональную стабильность. И нарушители этого режима будут восприниматься как нарушители международных договоренностей.

Есть ли у стран сопредседателей в запасе меры, которые могут быть применены к нарушителям режима перемирия? Страны-сопредседатели – это Россия, США и Франция – постоянные члены Совета безопасности ООН. Если эти страны (или одна из них) сочтут, что нарушения режима перемирия в зоне карабахского конфликта угрожают региональному миру, они могут применить санкции к нарушителю.

Это могут быть как экономические и политические санкции, так и военные. Это может также международное признание Арцаха.

Вопрос санкций назревает, как говорит Эдвард Налбандян. Экс-президент Франции Франсуа Олланд на встрече с Сержем Саркисяном еще 8 марта этого года призвал не только фиксировать нарушения, но и наказывать нарушителей. Армянская сторона в свою очередь сообщает, что в одностороннем порядке установила на границе оборудование, которое позволяет не только фиксировать передвижения в глубине обороны противника, но и брать на прицел огневые точки и наносить превентивные удары.

До сих пор нарушения режима перемирия с азербайджанской стороны карались армянской армией – не раз в военных сводках сообщалось об адекватных ответных ударах и даже готовности несоразмерного удара. Сейчас, видимо, к этим мерам должны прибавиться некие международные гарантии ненарушения перемирия.

Армянская сторона долгие годы предлагала заключить некое соглашение о ненападении, которое гарантировало бы условия для возобновления переговоров. Баку упорно отказывался, сохраняя военный шантаж в качестве аргумента в переговорах.

Однако, после Апрельской войны и установления на границе тепловизорного и иного оборудования Азербайджан отказался от прежней тактики. Как признал министр обороны Арцаха Левон Мнацаканян, диверсионные вылазки практически исключены, обстрелов также стало меньше. Но очевидно, что Азербайджан имеет в запасе «план Б».

Международная кризисная группа предупреждет, что война в зоне карабахского конфликта может перейти с земли «в небо». МКГ говорит о наличии баллистических ракеткак в Армении, так и в Нахиджеване.

Сегодня, кстати, в Нахиджеване начались совместные турецко-азербайджанские учения с применением родов войск. Будут ли применены на учениях баллистические ракеты, не известно.