Турецко-азербайджанский план по Карабаху

С апреля 1998 года, то есть момента соглашения Сулеймана Демиреля и Гейдара Алиева (в Гюльхане) по карабахской проблеме прошло немало времени. Тогда С.Демирель предложил Г.Алиеву поэтапный план осуществления задачи возвращения утраченной карабахской провинции: экономическое, политическое и военное усиление Азербайджана; международное блокирование и ослабление Армении; приобретение преимущественных позиций на международной арене; поддержание баланса в отношениях с различными внешними заинтересованными «центрами силы».

За истекшее время Азербайджан, последовательно осуществляя данную программу, все же не достиг поставленной цели, но Турция приобрела очень многое в этой игре, так как выстраивает свою политику в отношении конфликта между Азербайджаном и Арменией в значительной мере в соответствии с согласованием с Евро-Атлантическим сообществом, и прежде всего, с США.

Турция также активно и продуктивно использует данную ситуацию в отношениях с Россией, вступая с ней с договоренности по тем или иным вопросам. Тем не менее, любая правящая группировка в Анкаре понимает, что столь продолжительная растяжка данной ситуации не только дискредитирует Турцию во мнении ее партнеров и противников, но прежде всего Азербайджана как ближайшего союзника.

До сих пор, несмотря на буквально кризисные (во всяком случае, крайне неприятные) отношения между Турцией и НАТО, а также с США, в Анкаре все еще рассчитывают на определенные перспективы в «европейском проекте», а также в поддержке НАТО в осуществлении ее планов в регионе (что пока совершенно не подтверждается).

Вместе с тем, наряду с данными утрачиваемыми надеждами, Турция столкнулась на Ближнем Востоке с ранее не представимыми реалиями, то есть, с провалом своей региональной политики, а также с политикой США и Европы в направлении геополитического блокирования и изоляции.

В этих условиях, наступило время выбирать и принимать решения, каким образом повысить международный авторитет и роль Турции в регионе и в мире. Выбор весьма сложный, и если иметь в виду различные обстоятельства политического и экономического характера, то сделать его сейчас, невозможно, как это бывает, когда встает вопрос о войне.

В любом случае, Турция не может позволить себе участие в военных действиях в Южном Кавказе, так как даже в отношении Сирии она не решилась применить силу без одобрения и поддержки НАТО и США. Агрессия Азербайджана против Армении чревата большими рисками, в том числе военным поражением Азербайджана, а также нарушением планов Турции в части сооружения и эксплуатации энергетических коммуникаций.

Кроме того, возможно, а это более важный фактор, возникновение новой и вовсе не благоприятной геополитической ситуации в регионе (не только в Южном Кавказе).

Но Анкара довольно тесно и подробно участвует в политическом экшене на международной арене, отстаивая интересы Азербайджана, и они, практически, проводят единую политику, и считают, что сейчас наступил весьма благоприятный момент для возвращения карабахской провинции Азербайджану, который Анкара пытается наставить на путь истины. На чем строиться расчет Анкары?

Видимо, разыгрывается комбинация, основанная на противоречиях между Западным сообществом и Россией. 3 сентября 2013 года (который в будущем армянский народ будет отмечать аналогично 24 апреля) стало совершенно и бесповоротно понятно, что Армения не обладает тем уровнем суверенитета, который позволил бы принимать независимые решения во внешней политике, и, если ранее были иллюзии и возможности в этом плане, то сейчас эти ресурсы исчерпаны.

Возникшая ситуация заключается в следующем: Европейский Союз просто по долгу службы должен подвергнуть Армению блокированию и забвению ее позиции и интересов; Россия получила все возможности навязать Армении любое решение в условиях ее изоляции; США продолжат поддерживать любое движение со стороны Армении в направлении НАТО, а также, по возможности, в Европейский Союз.

Что бы ни заявляли политики и чиновники Европейского Союза в отношении продолжения сотрудничества с Арменией, она рассматривается как страна, утратившая суверенитет, и никто не знает, как и зачем иметь с ней серьезные дела.

Отказ Украины от подписания Соглашения с Европейским Союзом в свое время облегчил участь Армении, но, все равно, по «армянскому вопросу» все решено – пустить Армению в свободное плаванье, чего она вполне достойна.

Хотя на Западе прекрасно понимают, что Россия не упустит такой уникальной возможности, и, конечно же, попытается договориться с Турцией и Азербайджаном за счет интересов Армении. Прежде всего, речь идет о карабахской теме, но есть и другие неприятные для Турции вопросы. Поэтому Запад попытается решить эти вопросы в соответствии со своими интересами, что должно привести к усилению контроля над Турцией и Азербайджаном, интеграции их в западные неформальные планы, на дальнюю перспективу.

Нынешние интересы и возможности в международной политике фатальным образом не совпадают, так как Западное сообщество все еще не может вместить свои идеи и амбиции в реальные рамки возможностей. Поэтому даже в глобальной игре нет каких-либо более-менее стационарных конфигураций. Проблема не в выборе вариантов, а в наличии альтернативы, что может обеспечить минимум геополитического комфорта.

Это к тому, что региональные функции Армении, которая отвергла определенный курс, приведет к погашению или замещению возможностями Азербайджана. То есть, ставка будет сделана на Азербайджан.

Для НАТО и Европейского Союза это не совсем комфортно, но это вполне решаемая и уже решенная задача. Азербайджан и ранее выполнял определенные функции в стратегическом плане, сейчас они приобретут больший диапазон. Этим самым позиции России в Южном Кавказе будут сведены к минимуму, но и Армения исчезает с арены игры.

Во всяком случае, Турции и Азербайджану не будет интересна Россия в роли кукловода Армении. То есть, проблемы решатся на другой арене. В этой игре будет несколько игроков, но среди них не будет Армении.

Однако же, между политическими операционными задачами США и Европейского Союза имеются принципиальные различия. Если Европейский Союз может в качестве активной политики применять пассивное созерцание, то США не могут позволить себе упустить момент соблюдения геополитического баланса сил.

Полная сдача Армении либо России, либо Турции никак не вмещается в планы США, так как возникает реальная угроза утраты контроля над весьма обширным регионом. В данной перспективе самое лучшее, что ожидают США и их партнеры в Европе, это соперничество между Турцией и Россией.

Но даже этого не стоит ожидаеть, и если это и произойдет, то только в совершенно ином формате, что никак не может устраивать американцев.

Один из умнейших и креативных сотрудников Государственного департамента, бывший помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Виктория Нуланд, заявиляла, что США продолжат усилия по продвижению Армении в НАТО и Европейский Союз. Безусловно, приятная новость, но, тем не менее, аналитическим центрам в Вашингтоне уже дано понять, что в данной ситуации предстоит воспользоваться поводом и решить вопросы отношений Армении с Турцией и Азербайджаном по американскому сценарию и в интересах соблюдения конфигурации в регионе, которая давно подразумевалась и продвигалась многие годы.

В Анкаре и в Баку в 2013 году с большой настороженностью ожидали подписания Арменией Соглашения с Европейским Союзом, так как понимали, что она приобретает, несомненно, более предпочтительные позиции, и вряд ли Западное сообщество станет жертвовать ее интересами в угоду двух государств, занимающих совершенно неопределенную позицию.

Сейчас Запад объявил политико-пропагандистскую и экономическую войну России, и для Армении это означает оказаться под беспощадными колесами. Анкаре и Баку пора привести свою стилистику в соответствии с благоприятнейшей ситуации.

В настоящее время политическое руководство Армении крайне растеряно и находится в состоянии прострации, понимая, что 3 сентября была совершена непростительная и бессмысленная ошибка. Оно с надеждой всматривается в события, надеясь на провал проекта ЕАЭС.

Развитие отношений с Европейским Союзом не имело «зеленой дорожки», это был просто шанс, хотя и реальный, почти возможность. Армения не сумела воспользоваться этой возможностью.

Может быть, и возникнет шанс, но это будет шанс по совершенно другому поводу. Грузия стала продвинутой и успешной страной, Армения же оказалась отброшенной в состояние пост-коллапса, то есть, к концу 90-х годов.

Грузия становится удобным рынком для армянского капитала и возможностей, которые предназначались для Армении.