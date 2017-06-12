«Мы отказываемся от вашего 8-миллиардного капкана»

Те, кто могут оценить особенности армянской политики, понимают, что основной функцией власти является установление такого бюджетного контроля, который позволит не тратить ни лумы без того, чтобы не делиться с властями. Именно с этой целью власть ужесточается и сосредотачивается в руках группы людей, пока не становится сверхцентрализованной.

Но после того, как власть в руках, оказывается, что денег нет. Все на деле должно было быть наоборот – сначала нужно сделать деньги, создать стоимость, обеспечить полную свободу, но объяснять это властям кажется немыслимым делом.

Как бы то ни было, власти, которые не могут создать стоимость внутри страны, решили привлечь деньги извне, чтобы обеспечить фронт для своей коррупции, а мы потом будем оплачивать разграбленные ими кредиты. Вот зачем в последние годы привлекаются миллиардные кредиты, а ситуация в стране не меняется ни на йоту. Кстати, взяв на выборах предвыборную взятку, мы согласились оплачивать взятые властями кредиты.

И тут Соединенные штаты выступают с предложением. Они предлагают не демократию, права человека и свободные выборы, а деньги – 8 млрд. долларов. Это фантастическая цифра. Власти-то понимают, что этого хватило бы, чтобы покрыть все долги, и это почти столько, сколько обещали друзья легенды армянской политики – Гагика Царукяна.

Вашингтон готовит капкан: с одной стороны, там понимают, что как ни требуй демократии, власти не в силах ее обеспечить, поэтому они предлагают то, что власти любят больше всего – деньги.

Власти заткнулись. С одной стороны, предложение более чем соблазнительное, с другой – это явно западня.

Во-первых, это инвестиции США, а не деньги Всемирного банка, которые можно взять и направить воды Гарни для орошения собственных латифундий, и не Азиатского банка, который может позволить годами пержевывать 20 км асфальта. Более того, не исключается, что США предлагают инвестиции, чтобы наблюдать за движением денег и исключить коррупционные схемы.

Эти инвестиции предлагаются для внедрения в Армении экологической энергетики. А это уже смертельный удар по правительству – не стоит забывать, что премьер Карен Карапетян подобно старику Хаттабычу может в два раза дороже продавать нам российский газ – достаточно выдернуть пуговицу из жилетика. А если мы будем развивать солнечную энергетику, значит, нам придется отказаться от газа, а Карен Карапетян – от добавленной стоимости.

Э, да это серьезный удар по стратегическим отношениям с нашим союзником. Помимо Карабахской проблемы и российской базы, Москва держит нас еще и газовым шантажом. Если не будет нужды в газе, властям будет проще говорить с Москвой.

Учитывая все это, власти Армении поняли, что если они согласятся с 8-миллиардной западней, завтра кремлевские власти уволят их, и в погоне за журавлем в небе они потеряют синицу в руках.