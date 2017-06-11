Турция и европейские вооруженные силы

Участие Турции в европейских силах всегда было проблематичным, и мало кто ранее обратил внимание, что при обсуждении создания Европейских сил вопрос об участии Турции никогда не стоял.

Турция является для европейцев проблематичной страной, на ее территории часто ведутся военные действия. Но эта страна обладает важным геостратегическим положением влияния в ряде регионов, где сложилась напряженная ситуация, крупными вооруженными силами. Поэтому участие Турции в европейских силах представляется очень интересным и возможным.

Вместе с тем, Турция, используя свое членство в НАТО, накладывает вето на решение о создании Евросил. Турция приводит аргументы, заключающиеся в том, что она приложила много усилий для развития НАТО, а существующие силы стремится использовать ЕвроСоюз, который не принимает ее в свой состав.

Турция могла бы играть более важную роль в евроструктурах, если примет участие в Евросилах. При этом, Турция не скрывала своей заинтересованности принять участие в миротворческих операциях в Южном Кавказе и в Центральной Азии, а также на Балканах и на Севере Ирака.

Для европейцев Турция является весьма привлекательной как военная сила, но ее реальное участие в некоторых регионах вряд ли возможно из-за ее внутренних проблем и из-за отношений с рядом государств на Ближнем Востоке, Южном Кавказе и на Балканах.

Турция пытается использовать противоречия между США и ЕвроСоюзом в своих политических интересах, в том числе и вопрос о создании европейских сил.

Европейские государства не стремятся участвовать в применении воинских контингентов в урегулировании конфликтов на Кавказе. Но не только потому, что это очень опасный и трудно контролируемый регион. Большую роль в понимании проблемности таких регионов сыграли Балканы.

Вместе с тем, имеется фактор российского военного присутствия. Это, видимо, основной фактор. Присутствие на небольшой территории вооруженных сил России и Запада, которые не имеют должных политических согласований, может привести к неразберихе, хаосу, что дополнительно обострит обстановку.

Возможно, создание европейских сил облегчит диалог с Россией в части согласования миротворческих операций в регионах, которые она считает зоной своих приоритетных интересов. Россия должна понять, что в стратегической перспективе она заинтересована в осуществлении Западным сообществом миротворческих операций на постсоветском пространстве, где еще не скоро сложится новый баланс сил.

Помимо России, в кавказском регионе имеются интересы Турции и Ирана, Турция является военно-политическим и стратегическим партнером ЕвроСоюза, а отношения с Ираном нормализуются. Поэтому Европейское сообщество не может игнорировать интересы и позиции данных двух государств.

Кроме того, на Балканах более отчетливо представляются стороны конфликтов: агрессор и жертва. На Кавказе, кроме России и Чечни, чьи отношения вполне понятны, все остальные конфликты имеют неопределенный характер в части определения агрессора.

Армяне Нагорного Карабаха «оккупируют» территории Азербайджана, но они тем самым защищают свои жизненные права. То же самое происходит в Абхазии. Грузинское правительство осуществило военные акции против абхазов и осетин и добилось депортации этнических групп из Абхазии и Южной Осетии.

Вместе с тем, Европейские силы никоим образом не приняли участие в данных конфликтных зонах, что как нигде продемонстрировало недееспособность и нереалистичность доктрины Европейских вооруженных сил.

В определенном смысле, это стало фактором выдвижения Турцией различных аргументов в отношении обеспечения безопасности в различных регионах, где она могла бы принять участие, при этом надеясь на помощь и поддержку европейцев и НАТО. Поэтому создание франко-британского оборонного альянса было бы объективно направлено на ограничение роли Турции в регионах, прежде всего, в Средиземном море, где турки надеются реализовать свои амбиции.

Турция понимает, что создание европейских вооруженных сил дистанцирует ее от данной структуры и, возможно, НАТО. При этом возможности США в сфере вооруженных сил Западного мира представляются совершенно в ином свойстве. В этом случае военный потенциал США приобретает новые возможности.

И у США, и у Европы возникают новые партнеры на Ближнем Востоке и в Черноморском регионе. Возникает новая геополитическая реальность, в которой роль Турции пересматривается кардинальным образом.