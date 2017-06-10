Приедет ли в Армению генсек НАТО

Спецпредставитель генерального секретаря НАТО в Южном Кавказе и Центральной Азии Джеймс Аппатурай 12 июня прибудет в Ереван. Предыдущий его визит в Армению состоялся в январе 2015 года.

Аппатурай встретится с президентом Армении, спикером парламента, министрами иностранных дел, обороны и по чрезвычайным ситуациям.

Напомним, что в ходе визита в Брюссель 27 февраля Серж Саркисян встречался с руководством НАТО и подчеркнул важность старта деятельности в Армении Фонда доверия НАТО. Фонд недавно объявил о создании.

«Я пригласил господина Генерального секретаря посетить Армению, что будет очень хорошим поводом обобщить сделанное нами за эти 25 лет и наметить будущие наши действия», сказал Серж Саркисян на пресс-конференции.

Собирается ли генсек НАТО Йенс Столтенберг в Армению и связан ли визит Аппатурая с подготовкой этого мероприятия? Армянские эксперты пока не комментируют цели предстоящего визита. Однако, по мнению политолога Степы Сафаряна, попытки НАТО сблизить позиции с Арменией могут быть связаны с намерением Германии вывести войска с базы НАТО Инджирлик и изменением региональной ситуации.

Напомним, что на днях Украина провозгласила членство в НАТО императивом своей внешней политики. Об этом же заявила Грузия, где на днях состоялось заседание Парламентской ассамблеи НАТО.

Напомним также, что на днях Черногория стала полноправным членом НАТО, о намерении вступить в Альянс заявила Македония, которая даже готова для этого изменить свое название. Новая штаб-квартира НАТО рассчитана на 55 членов, сейчас в Альянсе 29 членов.

Армения никогда не провозглашала вступление в ЕС и НАТО приоритетом своей внешней политики, хотя старалась сохранять добрые отношения с евроатлантическими структурами. Однако, аналитики замечали, что наступит момент, когда Армении придется делать сложный выбор.

НАТО вполне лояльно относится к карабахскому урегулированию, поддерживая мирный путь решения конфликта. В резолюции ПА НАТО в Тбилиси отмечается, что Альянс поддерживает террориториальуню целостность Грузии, Украины и Молдовы. В заявлении нет упоминания о Карабахе. Ранее в заявлениях НАТО при упоминании карабахского конфликта делалась ссылка на принцип территориальной целостности.

Готовы ли Армения и НАТО к сближению отношений? Ограничится ли сотрудничество созданием Фонда, в рамках которого должно быть утилизировано более 130 непригодной бронетехники и осуществлено гуманитарное разминирование? Сохранит ли Армения присутствие в миротворческих операциях НАТО?

Напомним также, что на последнем саммите НАТО заявило о присоединении к коалиции против «Исламского государства», но не в военных операциях, а в разведывательных и иных. Не исключается, что НАТО сейчас ищет надежные плацдармы для обеспечения своего участия в будущих операциях.