«Лрагир» был прав - брексит откладывается в долгий ящик

На всем протяжении подготовки и проведения Брексита мировая пресса уверено утверждала, что Великобритания выйдет из Европейского союза. Лишь скромный аналитический сайт «Лрагир» утверждал, что вряд ли это произойдет, и, видимо, Великобритания останется в Евросоюзе.

Наверное, нужно знать хорошо нынешнюю Великобританию, страну, которая стала синтезом крайне правых и достаточно левых взглядов, где сторонники Лейбористской партии уже давно перестали быть таковыми и стали сторонниками глубокого левого движения.

Левизна, вернее левая идея стала не только частью британской традиционной левизны, но и приобрела позиции в Консервативной партии. В настоящее время консерваторы не готовы отстаивать идеалы данной партии и вынуждены рассматривать политику Консервативной партии не как вполне самостоятельную политику, а скорее, как партию, утратившую свою идеологию.

Многие британцы отдают свои голоса консерваторам по инерции и по привычке. Лейбористская партия довольно проста по идеологии и по политическим приоритетам. Консервативная партия довольно многослойна и включает различные группировки и предпочтения.

Судьба Великобритании стала еще более неопределенной, и планы по выходу из Европейского союза приобрели новые черты. Все это становится смешным, и Европа смеется и критикует. Политические руководители европейских стран и Европейского союза теперь с большей уверенностью ожидают, что брексит окажется под угрозой.

Политики молчат в ожидании, но уже выяснилось, что Консервативная партия продемонстрировала свою слабость и неумение проводить политику в критических ситуациях.

Страна участвовала в выборах без особого интереса к брекситу. Главными темами стали экономические и социальные вопросы. То есть, внешняя политика не стала на этот раз основной интригой, так же, как в США.

Консерваторы на ходу пытаются приспособиться к этой тематике. Но если уже на этом этапе брексит стал не очень актуальным, то и в ближайшем будущем вряд ли британцы уделят большое значение этой идее.

Выясняется, что американский истеблишмент успел осмыслить значение брексита и понял, что Европа и даже НАТО ослабляются. Одобрение брексита в США стало весьма экстравагантным процессом, и наступило время отвержения данной идеи.

Трудно осмыслить выход Великобритании из Европейского союза при сохранении ее прежних позиций в НАТО. Кстати, даже русские стали понимать, что выход Великобритании из Европейского союза так или иначе приведет к более агрессивному состоянию, прежде всего, в отношении России.

Интегрированность страны в ЕС предопределяет ограниченность британской политики в планах НАТО. Изолированность страны становится весьма ущербной и приводит политику страны в состояние почти маргинальной.

Нынешняя Великобритания с ее отсталыми вооруженными силами не может стать активным членом НАТО и тем более представляет собой весьма зависимое от США государство. То есть, в результате желание британского истеблишмента стать более самостоятельными оборачивается другими реалиями.

В экономической сфере также ничего не достигается, прежде всего, разрушается экономическая традиция. Скорее всего, это будет понято со всей очевидностью.