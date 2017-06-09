Карен Карапетян предъявил «реестр» смены власти

Парламент обсуждает важные законы, среди которых – создание Комиссии по предотвращению коррупции и учреждение института «осведомителей». Публичное внимание сосредоточилось на выступлении депутата от АРФД Андраника Карапетяна, который назвал «осведомителей» «стукачами».

Но закон о коррупции был принят в первом чтении почти единогласно, чего не скажешь об утверждении другого проекта – перечня государственных объектов, вынесенных на приватизацию. Этот перечень был воспринят не столь однозначно.

Правительство обусловило намерение приватизировать объекты неэффективностью государственного менеджмента – частный собственник гораздо эффективнее, и целесообразнее передать ему объекты нестратегического назначения. Это принесет и деньги в бюджет, и инвестиции, говорит правительство, ссылаясь на международный опыт.

Но приватизация в Армении содержит коррупционные риски. Немалая часть имущества ныне власть имущих имеет сомнительное происхождение и проблемы с законностью.

Премьер Карен Карапетян чуть ли не на каждом заседании правительства поднимает вопрос управления государственным имуществом, делая замечания ответственному за это главе Комитета госкадастра Арману Саакяну. Карен Карапетян требует агрессивной бизнес-логики и оперативного отчуждения плохо управляемого имущества.

Параллельно был представлен перечень вынесенных на приватизацию объектов, который на деле можно назвать «реестром» смены власти Карена Карапетяна и изменения статус-кво.

В условиях сращенности бизнеса и власти в Армении вопрос соотношения капитала обретает особое значение, и переход к «новому духу» без перекройки капитала вряд ли возможен.

Это может происходить в формате «раскулачивания», для которого в Армении нет ни желания, ни воли. Другим вариантом является изменение экономического баланса. Это можно сделать инвестициями, но существует проблема базы для приложения инвестиций. Экономика в Армении полностью квотирована и разделена между несколькими олигархическими кланами. Для изменения баланса нужно расширить экономическое пространство, иными словами, выстроить параллельную экономику.

«Реестр» Карена Карапетяна – это на деле расширение экономического пространства и попытка выстроить «параллельную экономику», с помощью которой он надеется создать благоприятные условия для установления собственного статус-кво.