Алиев в панике: арестовали автора клипа «Давай, до свидания»

В 2012 году Гилал Мамедов, снявший популярный ролик «Давай, до свидания!», был арестован и обвинен в хранении наркотиков, позже уже МНБ Азербайджана обвинило его в государственной измене и шпионаже. Его приговорили к 5 годам, он был выпущен на свободу в марте 2016 года по амнистии.

Клип «Давай, до свидания» действительно стал хитом в интернете. Каждый в этом клипе искал свое – многие российские граждане, которым надоел нынешний режим, с радостью пели куплет клипа о Путине. Сами талыши адресовали эти слова протурецкому нахиджеванскому режиму, правящему в Азербайджане.

Почему Алиев решил вновь арестовать Мамедова? И укладывается ли этот арест в комплекс шагов Алиева, которые больше напоминают панику?

В Азербайджане один за другим раскрываются заговоры – то вертолет министра обороны хотели сбить, то армяне подкупили чуть ли не целый азербайджанский полк на границе. Алиев сменил помощников и сотрудников своей администрации, похитил оппозиционного журналиста прямо в центре Тбилиси и арестовал женщину-заместителя Али Керимли – своего главного оппонента. Теперь он пытается «обезглавить» талышское движение, которое явно считает враждебным себе и поддерживаемым Ираном.

Талыши утверждают, что их численность в Азербайджане достигает 1,5 млн. человек. В 1993 году полковник Аликрам Гумбатов провозгласил Талыш-Муганскую Автономную Республику, состоящую из 7 районов Азербайджана, населенных талышами. Однако азербайджанские власти не признали эту автономию. Возможно, Алиеву стало известно, что талыши ждут момента, чтобы вновь заявить о своих правах.

Одновременно Алиев проводит зачистки в своем лагере. История уволенного в прошлом году одиозного министра транспорта Зии Мамедова обретает новые развития. В скором времени будет разрушен семейный бизнес Зии Мамедова, пишет азербайджанский сайт «Минвал.аз». Мамедову запретили покидать пределы Азербайджана, он согласился сдать бизнес-структуры, составляющие весомую долю в экономике страны. «Видимо, крупная расправа над Мамедовыми еще впереди …» - резюмирует сайт.

Напомним, что тяжелое финансовое положение семьи экс-министра транспорта Зии Мамедова и его сына Анара стало причиной прекращения деятельности «Азербайджано-Американского Альянса», лоббирующего интересы азербайджанских властей в Америке и которым руководил сам Анар Мамедов.

Напомним также, что в России в мае была закрыта одна из важных организаций азербайджанской диаспоры – Верховный суд РФ прекратил регистрацию «Всероссийского азербайджанского конгресса» из-за несоответствия законодательству РФ.

Причины паники Алиева очевидны – нефть продается уже за 47 долларов, главный банк Азербайджана – Межгосударственный банк – лопнул. Азербайджану едва удалось добиться, чтобы суды в Лондоне и Нью-Йорке запретили кредиторам арестовывать имущество Межбанка и его основного акционера (Азербайджана) в счет невыплаченных долгов.

Алиев латает дыры, но уже очевидно, что Азербайджан – это одна большая дыра, которую сложно залатать.