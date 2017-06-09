Мнение разведки и институтов США по поводу Турции

Рапорт «Национального Совета по разведке» по Турции в свое время был разработан с участием Вашингтонского института ближневосточных исследований, в котором разрабатывалась программа по Турции. Сложно оценить роль основных исследователей Института по турецким проблемам Сонер Кагаптай (Soner Cagaptay) и Салахатин Айбас (Selahattin Ibas). Позиция данных и нескольких других исследователей сводится к утверждению, что, несмотря на различие интересов по ряду вопросов, между США и Турцией нет сложных проблем, и США заинтересованы в поддержке усиления транзитной роли Турции, при этом неизменно приводится нефтепровод Баку – Тбилиси – Джейхан. Следует отметить, что в разработке рапорта не приняли участие также исследователи наиболее консервативных аналитических учреждений – Фонда «Наследие» и Американского Института Предпринимательства, хотя эксперты этих учреждений участвовали в обсуждении отдельных тезисов данной работы (это Ариэль Коэн и Леон Арон). Создается впечатление, что инициаторы разработки рапорта ставили целью получение идей, не затронутых тенденциозными суждениями. Заместитель директора Вашингтонского института ближневосточной политики Патрик Клаусон и ведущий специалист данного института Денис Росс, не будучи специалистами по Турции, но занимающиеся проблемами Ближнего Востока, в том числе Ирана, имеют в виду, что экспансия Турции в Евразии не представляет особой угрозы для интересов США, так как здесь Турция сталкивается с противодействием более сильных держав – России и Китая, а основные угрозы США содержатся в политике Турции на Ближнем Востоке. Поэтому, как делают выводы данные эксперты, приоритетной задачей является исключение формирования политического и, тем более, военно-политического альянса в регионе с участием Турции, недопущение скоординированной политики между Турцией и Сирией, вмешательства Турции в Иран и, самое главное, ирано-турецкого сближения. Директор программы по Евразии Института Хадсона (Вашингтон) Зено Баран, которая активно участвовала в разработке рапорта «Национального Совета по разведке», настаивала на абсолютной позитивности для США и Европы превращения Турции в узловую страну в транзите энергетических ресурсов в западном направлении. При этом, эксперт доказывала, что именно данная роль Турции будет способствовать в урегулировании ее отношений с США и Европейским Союзом. Она утверждала, что следует пересмотреть взгляды, которые апеллируют к критериям безопасности и минимизации рисков, и иначе рассматривать отношения с Турцией, что предполагает не исключение рисков, а конструирование сотрудничества как более эффективный подход. Директор программы по Турции Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Али Реза Бюлент пытался представить тенденцию усиления внешнеполитической самостоятельности Турции не как угрозу для американских интересов, а напротив – возникновение новых амбиций, которыми должны воспользоваться США. При этом, проблемы энергетики эксперт пытался представить как вовсе не политизированную, а прагматическую экономическую задачу, от решения которой во многом зависит экономическое благополучие Турции, в чем заинтересованы США и европейские страны. Аналитики Института Стратегических исследований (INSS) не располагают большим опытом исследований проблем Турции, чем, видимо, объясняется концентрация внимания на внешней политике Турции, прежде всего, региональной политике и проектах транспортирования энергетических ресурсов. Данные аналитики рассматривали политику Турции, направленную на превращение страны в «узел» по транспортировке нефти и газа, исключительно отрицательным образом, но прикрывали свои взгляды тезисом о том, что монополия любой страны на транзит энергоресурсов нежелательна, особенно, исходя из условий перспективы. Аналитики INSS считали, что США, практически, не выполнили широко декларированные задачи по диверсификации транспортировки нефти и газа, что стало результатом не столько деятельности России или Ирана, а неактивности самих США, которые, занятые другими направлениями внешней политики, позволили другим странам предпринять усилия по созданию альтернативных маршрутов транспортировки нефти и газа. Аналитики Института выдвигали вопрос о легитимности американской политики в отношении транспортировки энергоресурсов. По мнению аналитиков, США позволили распространить пропаганду, которая направлена против интересов страны, так как не позаботились представить их энергокоммуникационную доктрину как обоснованную, исходя из интересов демократического сообщества. Позиция Института выглядит явно правоконсервативной и даже выражает неоконсервативные идеи, но в действительности данная позиция представляется довольно радикальной, так как на деле предлагаются рекомендации по исключению отдельных стран, в том числе и Турции, из ряда транзитных стран. Институт также предлагал не содействовать развитию отношений Южного Кавказа и Турции в части сооружения новых энергетических коммуникаций. Институт им. Дж.Бейкера (Хьюстон), который в кратчайшие сроки стал «мозговым центром» нефтяного бизнеса США, выступил с рядом рапортов, которые отчасти носят публичный характер, но и направлены администрации, в которых роль Турции в транзите нефти и газа обозначена как «избыточная», имея в виду целесообразность ограничить данное направление транзита энергоресурсов. Институт им.Бейкера рассматривал транзит природного газа из России и Ирана в западном направлении как крайне неблагоприятный для решения задач по снижению рисков снабжения газом Европы. Аналитики Института считали, что реализация проекта «Голубой поток» привела к значительному росту влияния России в Юго-Восточной Европе, и это влияние может быть усилено во всей Южной и Центральной Европе. Рапорт, который был подписан директором данного Института Э.Джериджяном, содержит идею о том, что иранский газ, поставляемый в Европу транзитом через Турцию, представляется более «безопасным» для Европы, чем российский газ, так как Иран не в состоянии оказывать на европейские страны столь высокое влияние, как Россия. Несмотря на участие в разработке рапорта «Национального Совета по разведке» ряда влиятельных исследовательских учреждений, ведущую роль в формировании идеологии и направленности рапорта сыграли Институт им.Брукингса и Совет по внешней политике (CFR), которые, в настоящее время достаточно оппозиционны в отношении политики администрации США. Видимо, выполнение данной работы могло быть осуществлено на должном уровне именно этими учреждениями, имея в виду предыдущий опыт, широкие взгляды на внешнюю политику. Но роль исследователей данных двух учреждений имела большее значение не в разработке темы транзита, а более глобальных проблем.