«Взрыв» до визита сопредседателей МГ ОБСЕ

Замглавы МИД Армении Шаварш Кочарян заявил, что ожидание Армении от предстоящего 10 июня визита сопредседателей Минской группы ОБСЕ в регион одно – добиться имплементации венских и санкт-петербургских соглашений, которые предполагают внедрение международных механизмов расследования инцидентов.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в свою очередь заявила, что сопредседатели попытаются прояснить ситуацию в зоне конфликта.

Визит сопредседателей происходит на фоне примечательных трансформаций в регионе. Арабские страны объявили демарш Катару, после чего случились теракты в Иране. Происходят и другие события в регионе Большого ближнего востока.

Хотя Минская группа ОБСЕ являет собой формат по поиску путей карабахского урегулирования, де-факто это уникальный международный формат, который позволяет общаться меж собой трем ядерным членам Совета безопасности ООН – России, США и Франции. Поэтому формат Минской группы гораздо шире карабахского и даже регионального масштаба. Изменились ли императивы сопредседателей на фоне последних событий?

Визит сопредседателей предварил доклад Международной кризисной группы, которая считает, что над Арцахом сгущаются тучи. То, что угроза войны нависает над регионом, не требует дополнительного экспертного заключения – как констатация угрозы. Но иных аргументов МКГ вроде не приводит.

Почему тогда они решили заявить об угрозе войны? Группа сама себе напоминает о ней? Или это нужно было для определенной разрядки в преддверии визита сопредседателей?

Ощущение такое, что кипящий ближневосточный котел пока далек от Кавказа. Во всяком случае, об этом свидетельствовало заявление Минской группы с беспрецедентными обвинениями в адрес Азербайджана.

В ходе визита сопредседатели, судя по всему, попытаются укрепить некие гарантии безопасности в регионе Кавказа. Но они будут зависеть от крепости Армении. Не исключается, что в настоящий момент императивом для «тройки» станут внутренние проблемы в Армении и Азербайджане.

В Армении происходит перегруппировка и формирование новой власти, а в Азербайджане сложилась взрывоопасная финансово-экономическая ситуация, которая, возможно, обусловлена, внутренними распрями во власти.

Говорят даже о попытке заговора. Кстати, пару недель назад бакинские СМИ заявили о намерении армянских спецслужб сбить вертолет с министром обороны Азербайджана на борту. Возможно, это собирались сделать внутренние акторы, но потом это свалили бы на армянскую сторону.

Перспектив переговоров в Арцахском конфликте сейчас нет по ряду причин. Минская группа изыскивает методы сохранения статус-кво, поскольку механизмы двух предыдущих десятилетий исчерпаны. А вопрос новых механизмов в определенной мере зависит от статус-кво в Армении и Азербайджане.