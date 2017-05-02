Хачатуров освободился, Серж Саркисян тоже

Указом Сержа Саркисяна Юрий Хачатуров освобожден от должности секретаря Совета национальной безопасности в связи с тем, что 2 мая он приступает к исполнению обязанностей генсека ОДКБ. В этой связи на днях в ходе брифинга на форуме «Нация-армия» министр обороны Виген Саркисян сделал примечательное заявление. «Мне кажется, что назначение генсеком ОДКБ гражданина Армении в той же степени может способствовать решению проблем, сколь и осложнить их. Потому что заявления гражданина России Николая Бордюжи обладали иным весом, чем заявления, которые будут сделаны генсеком с армянским гражданством. Понятно, что многие воспримут это как заявления гражданина Армении», заявил Виген Саркисян. На деле армянский министр советует не воодушевляться по поводу назначения Хачатурова генсеком ОДКБ. Саркисян в то же время говорит, что эта должность имеет свои ограничения и правила, и любую свою позицию Хачатуров должен будет согласовывать с другими членами. Таким образом, Виген Саркисян довольно прозрачно намекает, что на такой должности гражданство Армении отходит на второй план. В то же время он указывает, что назначение Хачатурова только усиливает «таргетирование» Армении, ее ответственность, но не возможности. Именно поэтому Армения вот уже более года пытается избежать этой должности, пользуясь в связи с этим противоречиями внутри блока. Ереван явно не проявлял поспешности в этом вопросе. Виген Саркисян между строк указывает, почему. Армения недовольна ОДКБ как военно-политическим блоком, который на практике является большим «союзником» Азербайджана, чем Армении. Армения неоднократно пыталась выразить недовольство – в частности, Серж Саркисян в декабре 2014 года в Москве заявил, что после обстрелов границ Армении никто из членов ОДКБ «не удосужился» взять трубку и позвонить, чтобы спросить, как дела в границе. Это было после диверсионной вылазки Азербайджана в августе 2014 года, которая была совершена в Тавуше, на территории Армении, которая де-юре входит в зону ответственности ОДКБ и где армянские войска 2-3 недели вели бои, отбивая диверсионные вылазки противника. ОДКБ так и не озвучил осуждающих заявлений в адрес Азербайджана. После жесткого заявления Сержа Саркисяна в декабре ОДКБ все равно не стал менять политику, и в сентябре 2015 года в направлении Тавуша вновь была предпринята попытка проникновения – опять же в условиях молчания ОДКБ. А потом началась Апрельская война в Арцахе, и член ОДКБ Лукашенко позвонил не в Ереван, а в Баку, и поддержал Алиева. Что изменится с назначением Хачатурова? Чтобы ответить на этот вопрос, надо выяснить, что изменится с точки зрения интересов Беларуси, Казахстана, России? Тем более, что не известно, будет ли Хачатуров представлять в ОДКБ Армению или Россию, учитывая множество опубликованных фактов о его деятельности и «таинственную» роль в деле заключения перемирия после Апрельской войны. В итоге в октябре 2016 года он был отстранен от должности начальника Генштаба армии и временно назначен секретарем Совбеза. Теперь его увольняют и командируют в Москву, тем самым Серж Саркисян «сбрасывает» его от греха подальше. Заявление Вигена Саркисяна было первым сигналом от Армении, свидетельствующим о том, что Ереван не имеет отношения к назначению Хачатурова. Видимо, такие сигналы еще поступят.