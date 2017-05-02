«Черный список» США и выборы в Армении

В Армении поствыборное внимание общества привлекло заявление посла США в Армении Ричарда Миллза о том, что лица, замешанные в избирательных фальсификациях, не будут вовлечены в проекты, финансируемые посольством. Фактически, Миллз говорит о санкциях. «Мы можем использовать достоверные сведения, чтобы лица, препятствовавшие избирательным процессам, не оказались сопричастными к программам и мероприятиям, финансируемым правительством США», сказал посол. Это заявление вызвало очередную волну предположений о «черном списке» США в Армении. Споуксмен РПА Эдуард Шармазанов, например, отвечая на вопрос о наличии «черных списков», заявил, что в словах посла главное – его упоминание о том, что прошедшие выборы стали прогрессом. А что касается упущений, то они, по его словам, рассматриваются в правовой плоскости. Стандартное заявление, которое годами принимается международным сообществом как платформа для дальнейшей работы с властями Армении. На этой основе международные организации расценили парламентские выборы 2 апреля как позитивную подвижку. Понятно, что они не могли не говорить о нарушениях, тем более, в условиях наличия записей. Но, с другой стороны, что они могли сказать по этому поводу? Что нужно правовое, а не «политическое» расследование? Взамен стала применяться модель «санкций», которую посольство США применило и после конституционного референдума. Какой эффект дала эта модель после референдума? Сколько человек лишилось возможности участвовать в проектах посольства? Поскольку нарушений во время выборов 2 апреля было не меньше, чем в ходе конституционного референдума, следует полагать, что эта модель не так уж эффективна. Во-первых, санкция может быть эффективной, если под нее «подпадают» ответственные крупного калибра. Кроме того, нарушения и виновные вовсе не зависят от грантов или проектов посольства США. Они зависят от власти. Вообще, в Армении давно назрел вопрос об эффективности этих проектов, и не только посольства США, но и других структур. США и ЕС два десятилетия вкладывали в Армению довольно важные инвестиции, которые превышают миллиард долларов. Это имело для Армении не только экономическое значение, но и политическое, ценностное. Это были инвестиции в качественные перемены, трансформацию системы ценностей, вытягивание Армении из советско-российского болота в современное пространство. Прошло два десятилетия, и что в сухом остатке? Одним из индикаторов эффективности этих инвестиций и являются выборы, мышление избирателей, критерии оценок, организованность общества в этих процессах. Было бы, конечно, наивно полагать, что большинство населения Армении в результате всех этих проектов овладеет новым мышлением и высоким уровнем гражданско-правового сознания. Нелегко сломить имперское мышление. Вопрос в том, что даже небольшое меньшинство при наличии организованности и принципов может быть эффективным. И в Армении есть такое меньшинство. Вот что должно заинтересовать доноров, которые хотят вложить средства в формирование граждански активной социальной категории – как партнера в деле модернизации и демократизации Армении, следовательно, повышения суверенитета и уровня безопасности страны как части более глобальной системы. В этом смысле не важно, как будут применяться санкции к фальсификаторам. Важнее подсчитать эффект и предметность проектов США и ЕС в Армении, в целом. Что, кроме формирования гражданско-правового «гламура» или «бюрократии» сделали эти проекты, смогли ли они сформировать социальную базу нового мышления?