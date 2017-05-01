Антиармянский потенциал в Москве и Азербайджан

Совершенно очевидно, что в окружении В.Путина накопился довольно значительный, динамичный, но слабо инициативный антиармянский потенциал. Актуальная армянская элита постоянно подвергается перманентному давлению. Создаются «подписные» и «неподписные» пятые колонны из числа различных предпринимателей «третьей руки», отсидевшихся в суровые зимы в Москве. В России произошло вытеснение левого национализма правым, который пока не созрел и создается в муках борьбы между военно-промышленными, энерго-сырьевыми, финансовыми и информационными корпорациями. Нужно совершенно четко уяснить следующее – стратегические отношения с Россией могут иметь только те государства, которые участвуют в этой борьбе, а также в борьбе за интересы России и ее партнеров на международной арене, но этого не происходит, что является важнейшим признаком слабости стратегического сотрудничества России и Армении. Несмотря на значительный рост добычи нефти, реализацию проектов по добыче и транспортировке нефти, политическое руководство Азербайджана не сумело обеспечить пропорциональное, разностороннее развитие, быстрый рост занятости, привлечь значительные внешние инвестиции в ненефтяной сектор. На нефть приходится до 85% государственных доходов и 95% экспорта страны. Страна, экспортирующая нефть, постоянно нуждается во внешней финансовой помощи, но по оценкам международных финансовых организаций, в Азербайджане не обеспечивается успешное проведение реформ, государственный бюджет продолжает оставаться в сильной зависимости от цен на нефть, страна лидирует по уровню коррупции и непривлекательности для внешних инвестиций. Азербайджан покинуло до 3,5 млн. человек, что составляет более половины его населения (такого не наблюдается ни в Грузии, ни в Армении). Вместе с тем, азербайджанское общество продолжает надеяться на достижение более высоких социальных стандартов благодаря реализации нефтяных проектов. Пока реализуется «контракт века», который предполагает использование в течение 30 лет 560 млн. тонн резервов нефти, сооружены межрегиональный нефтепровод Баку – Тбилиси – Джейхан и газопровод Шахдениз – Тбилиси – Эрзурум. Несмотря на то, что другие нефтяные проекты так и не были осуществлены ввиду отсутствия коммерчески оправданных запасов нефти, эти три проекта способны обеспечить Азербайджану положение относительно благополучного энергоэкспортирующего государства. Этому способствует также значительная экономическая эмиграция, что снижает нагрузку на бюджет и экономику. Пока в Азербайджане сохраняются весьма низкие социальные стандарты, даже на фоне государств Южного Кавказа и Центральной Азии. Нефть буквально стала национальной идеей азербайджанского общества. Азербайджан находится в состоянии резкой конфронтации с Арменией, Ираном и отчасти с Туркменистаном. Имеются противоречия с Грузией и Россией. В данных условиях семье И.Алиева удалось установить весьма тесные и обязывающие отношения с США, на основе энергетических интересов. США декларировали, что Азербайджан является их стратегическим партнером, хотя формальных и фактических факторов для такого статуса явно не достаточно. Одновременно, Великобритания также рассматривает Азербайджан как своего стратегического партнера, также на базе энергетических интересов. И.Алиев тесно связан с нефтяными и политическими кругами США и Великобритании, что обусловило действенную и последовательную поддержку Ильхама Алиева со стороны этих двух ведущих западных держав. В свое время США и отчасти Великобритания успешно осуществили проект привода к власти Ильхама Алиева, обеспечив внутриполитическую стабильность в Азербайджане. Азербайджанская оппозиция была, практически, ангажирована со стороны США и Великобритании и не оказала действенного сопротивления властям. США и Великобритании гарантировали лидерам ведущих политических партий Азербайджана безопасность, возможность дальнейшей деятельности, определенное число мест в будущем составе парламента, тесное сотрудничество с Западом и определенные доходы от нефтяного сектора. Ильхам Алиев рассматривается в США и в Великобритании как умеренный, контролируемый политик-прагматик, вполне отвечающий условиям региональной политической игры. Независимо от внутриполитического и социального положения в стране, уровня свобод и демократического развития, И.Алиев будет поддерживаться со стороны США и Великобритании. Следует отметить, что данный правящий режим в Азербайджане вполне устраивает и государства региона – Турцию, Иран, Россию, Армению. И.Алиев менее популярен, чем Г.Алиев, более зависим от своего окружения, в частности, от правящей партии «Ени Азербайджан», ставшей конгломератом нескольких соперничающих группировок. И.Алиев сможет удержать власть только благодаря мощной и гарантированной внешней поддержке, прежде всего со стороны США. Вместе с тем, несмотря на значительное внимание США к Азербайджану, подлинный интерес американцев к Азербайджану заметно снизился, так как И.Алиев осуществил все возможные обязательства перед Западным сообществом в части нефтяных и энергокоммуникационных проектов. Практически все экономически рентабельные резервы азербайджанской нефти и газа находятся под контролем компаний Запада, и не может быть никаких корректировок и неожиданностей в этой связи. Проблемы безопасности Азербайджана интересуют США исключительно в связи с их нефтяными интересами. США не склонны заниматься региональными проблемами, в том числе этнополитическими конфликтами, что может привести к провалу их внешней политики в регионе. США не заинтересованы в реанимации нагорно-карабахской, абхазской и других проблем. Данные проблемы не представляют угрозы их стратегическим планам, во всяком случае, в обозримой перспективе. В отношении безопасности Южного Кавказа США в гораздо большей степени заинтересованы в устранении возможных угроз со стороны России и Ирана. США серьезно воспринимают угрозы, исходящие от России и Ирана в отношении Каспийского бассейна, и на этой предпосылке основаны действия американцев в сфере безопасности. При этом, если со стороны России США ожидают развертывания политики влияния и давления, которая базируется на военном присутствии в Каспийском бассейне, то от Ирана ожидаются самые радикальные действия.