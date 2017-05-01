Иран отреагировал на события в карабахском урегулировании

Соглашение Иран-Запад по Арцаху Споуксмен МИД Ирана Бахрам Касеми заявил в ходе брифинга, что для урегулирования арцахского конфликта необходимо наложение всех факторов, и одним из решающих факторов станет воля народа. Это была реакция МИД Ирана на состоявшуюся 28 апреля в Москве встречу министров иностранных дел Армении, Азербайджана и России, которая, как было заявлено, была нацелена на монополизацию процесса урегулирования Москвой и продвижение так называемого плана Лаврова. Позже к трем министрам присоединились сопредседатели Минской группы ОБСЕ, что говорит о том, что два других сопредседателя – США и Франция – не оставили министров Армении и Азербайджана наедине и намерены сохранить «надзор» над российской инициативой. С другой стороны, после московской встречи глава МИД Азербайджана заявил, что речи о встрече президентов не было. Как известно, Армения задолго до встречи заявляла, что не видит необходимости во встрече на уровне президентов, если Азербайджан будет продолжать обстрелы на границе. Фактически, в Москве Ереван настоял на своей позиции, тем самым отказавшись легализовать согласием на президентскую встречу пограничные убийства Азербайджана и не дав Баку новую платформу для военной агрессии. Иран еще до отъезда в Москву предупредил Баку о недопустимости новых военных провокаций. Принимая в Тегеране министра обороны Азербайджана, его иранский коллега сказал, что стороны не должны допустить вмешательства в региональные процессы третьих стран. Фактически, Иран после московской встречи констатирует, что урегулирование невозможно волей одной страны. В то же время, это можно считать реакцией Ирана не только на московскую встречу, но и на турецко-азербайджанские совместные учения, которые стартовали сегодня. По большому счету, сигналы Ирана адресованы не только Баку, но и Анкаре. С другой стороны, Иран констатирует, что нынешний статус-кво и является проявлением воли народа. Споуксмен МИД Ирана заявил, что все зависит от факторов времени и настроенности сторон. Фактически, он говорит о сути конфликта – найти во времени механизм закрепления статус-кво, потому что только это может способствовать сохранению региональной устойчивости и безопасности. И, наоборот, любое движение в направлении изменения статус-кво приведет к тупику и дестабилизации, что проявилось в апреле прошлого года. В этом смысле можно заметить определенную согласованность позиций по карабахской теме между Ираном и Западом, которая имеет в стратегическом смысле не меньшее значение, чем соглашение о ядерной программе. Дело в том, что и Запад, позиция которого проявляется в предложении о размещении механизмов расследования в зоне Арцахского конфликта, и Иран выступают за поиски вариантов сохранения в регионе статус-кво. Баку также понял, что механизмы нацелены на сохранение статус-кво. И по этому вопросу есть негласное взаимопонимание между Западом и Ираном.