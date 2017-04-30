Военная база как мишень? Серьезная угроза Армении

В деле о недавнем убийстве российского солдата в Армении, судя по всему, появляются, новые фрагменты. Генпрокуратура Армении передала дело СНБ после того, когда стало известно, что подозреваемый в убийстве - «мусульманин, который не расстается с Кораном». Есть мнение, что он прибыл в Гюмри для того, чтобы убить российского солдата. Сначала армянские правоохранители и командование Южного округа ВС России выдвинули версию о бытовом мотиве убийства. Но дело передано СНБ, а на днях в Армении и на базе в Гюмри побывал командующий Южным военным округом. Не исключается, что визит имел отношение к некоторым обстоятельства дела. Все это вызвало предположения о том, что некие внешние силы пытаются вбить клин между русскими и армянами, да еще в период, когда отношения Армении и России, несмотря на внешнюю благовидность, довольно натянуты из-за продаж оружия Россией Азербайджану. Есть мнения, что Армения в любом случае не должна поднимать вопрос базы, поскольку она нужна Армении. Видимо, имеется в виду, что база является сдерживающим Турцию фактором. Есть и обратное мнение, согласно которому база является для Армении источником не безопасности, а угроз. Имеется в виду как «бытовой» аспект – за эти годы военнослужащие базы совершили немало преступлений в Гюмри, жертвами которых стали десятки человек, так и геополитический. Во-первых, отмечается, что база не может быть фактором безопасности для Армении, учитывая количество вооружений и личного состава и уровень милитаризации стран региона. База обеспечивает военное присутствие России в регионе, она близко расположена к Ближнему Востоку, где у России нет опорных пунктов. Кроме того, база не может сдерживать Турцию, которую пока сдерживают США и НАТО. С другой стороны, база может стать мишенью в условиях бурных событий на Ближнем Востоке, как, например, российские военные объекты в Сирии, и в этой ситуации Армения может невольно стать «объектом» развитий. А они не исключаются, учитывая «выяснение» лагерей на Ближнем Востоке и «ультиматум» США партнерам. Армения может оказаться «во вражеском лагере», со всеми исходящими из этого последствиями. Кстати, стоит вспомнить, что база совсем недавно расширила свои «владения» в рамках объединенной группировки. Является ли преступление «армянина-мусульманина» началом этих процессов, или действительно произошла бытовая ссора? Таргетирование базы может преследовать различные цели, в том числе, исключение российского военного присутствия в регионе. В свою очередь, в памяти армян все еще свежи роль и действия российской армии в Армении в 1921-23 гг. во время вторжения турецких войск. Тогда две этих страны помогли друг другу выбраться из сложной международной ситуации.