У Вигена Саркисяна не получилось: промах в Москве

На днях министр обороны Армении Виген Саркисян принял участие в состоявшейся в Москве конференции по безопасности, организованной министерством обороны России, где выступил с речью. Единственным, пожалуй, конкретным выражением в этой речи стала признательность министру обороны Сергею Шойгу за приглашение. Всю остальную речь Шойгу, наверное, пытался понять, о чем хочет сказать армянский министр. Возможно, Виген Саркисян и собирался ничего не говорить, потому что в речи армянского министра должны были по логике прозвучать вещи, которые не могли понравиться России. Чтобы они не звучали, нужна была ничего не значащая речь. С этой точки зрения речь Вигена Саркисяна получалось. Но если Саркисян собирался сказать что-то более определенное, подать некий политический сигнал, то у него явно ничего не вышло. На подобной конференции Армении нужно было представить свое видение международной, региональной безопасности, вызовы и угрозы Армении в контексте общих проблем. Тем более, что угрожающий безопасности Армении Азербайджан дает тем самым Армении такую возможность. Представляя Вигена Саркисяна после назначения, Серж Саркисян заявил, что пришло время активации военно-политической дипломатии. На деле время пришло давно, и армянская армия занимается этим со времен Первой Арцахской войны, защищая региональную систему безопасности и международную цивилизационную границу. Армении пора «монетизировать» достижения и миссию вооруженных сил в политические достижения и понятные, практичные формулы.