Американская геополитика – Евразия и Ближний Восток

Четкое разделение геополитических ролей Турции и Южного Кавказа в рамках американской геополитической схемы произошло не после того, как Турция не разрешила провод 4-дивизии армии США через свою территорию в Ирак, а задолго до этого, практически, сразу после распада СССР. По оценкам некоторых американских аналитиков, это «разделение» происходило вовсе не по разработанному заранее плану, а, скорее, спонтанно, буквально инстинктивно, по мере осмысления той многосложной реальности, с которой США столкнулись в Южном Кавказе, в Центральной Азии, а также на Балканах. Неуверенность и некоторые паузы, которые наблюдались в политике США в этих регионах, могут позволить рассуждать именно таким образом, когда политика США не рассматривается в данном случае как вполне разработанная. В работах сотрудников Института Центральной Азии и Кавказа при университете им. Джона Хопкинса (Вашингтон) уже во второй половине 90-х годов продолжались нарекания на политику США в этих двух регионах, когда авторы утверждали, что не имеют стратегии и конкретных решений по ряду проблем регионов. Авторы предлагали разработать заново стратегию США по Южному Кавказу и, особенно, по Центральной Азии. Данные авторы только к 1999 году признали, что США разработали и руководствуются стратегией по этим регионам. В данном случае, возможно, проявились элементы конфронтации, которые имели место между представителями различных направлений американской аналитики. В условиях, когда у власти США находилась Демократическая администрация, а эксперты, занимающиеся Южным Кавказом и Центральной Азии, были разделены на группировки Института Центральной Азии и Кавказа и «Карнеги», дискуссия происходила в довольно жестких условиях. Однако, буквально все ведущие специалисты - Фредерик Старр, Корнел Свант, Чарльз Фарбенкс, Марта Оллкот, Андрес Аслунд и другие утверждали, что политика США в этих двух регионах выглядит незавершенной, и не остается много вопросов, в том числе и по роли Турции в регионах. Совершенно иначе рассматривали роль Турции в Центральной Евразии специалисты по Турции и Ближнему Востоку. Сотрудники Центра стратегических и международных исследований и Совета по внешней политики Джудит Киппер, Энтони Кордесман, Ричард Хаасс, Ричард Фарбенкс, Денис Росс, Патрик Клаусон и другие утверждают, что, действительно, вполне разработанной стратегии в начале 90-х годов в отношении Турции и Южного Кавказа и Центральной Азии не существовало, но даже в отсутствии основополагающих правительственных документов не только дипломаты и генералитет, но и американский истеблишмент, в целом, хорошо представляли себе, что роль Турции в Южном Кавказе и в Центральной Азии должна быть ограничена, причем, во всех аспектах – политическом, военном, экономическом. Можно с некоторой уверенностью утверждать, что имелась в виду не только Турция. Ограничение роли и присутствие различных крупных держав в данных регионах, связанных с Каспием и его проблемами, должно было стать составным элементом американской политики. С самого начала проникновения в Центральную Евразию США крайне ревностно отнеслись к нефтяным источникам Каспийского бассейна. «Классическая» роль Турции в Центральной Евразии, которая изложена в различных работах, публикациях и учебных пособиях, сводится к противостоянию России, Китаю и Ирану. Длительное время данная функция Турции, которая рассматривалась как рычаг американской геополитики, преподносилась как, практически, единственная реальность, которая вмещается в американо-турецкое стратегическое сотрудничество в Евразии. Эта версия была настолько глубоко внедрена не только в политическую литературу, но и в общественное сознание, что другие предположения не получали права на изучение. Идея о существовании серьезных противоречиях в турецко-американских отношения, а также ожидаемое усиление противоречий, возникли в маргинальной и ненормативной литературе периферийных авторов стран Южного Кавказа. Американские дипломаты и аналитики, сотрудничающие с администрацией США, весьма внимательно отнеслись к данным версиям. Вместе с тем, ничего подобного не находило отражения ни в одном официальном публичном документе. Напротив, в текстах «Стратегической доктрины» США 1999 и 2002 годов в отношении Турции употребляются обтекаемые выражения, при этом, данное государство неизменно рассматривается как стратегический партнер США. При обсуждении проблемы возможного ухудшения турецко-американских отношений, что имело место до событий 2003 года (войны в Ираке), в котором участвовали американские аналитики, можно было придти к выводу, что, действительно, накопился значительный негативный потенциал, который может повлиять на некий провал в отношениях Турции и США, но эксперты все еще надеялись на значение инерционных факторов, благодаря чему удастся удерживать отношения на приемлемом уровне. Даже после событий 2003 года, когда политические и аналитические круги США столкнулись впервые с поведением Турции, которое было оценено как враждебное, американцы все еще утверждали, что данные события неоднозначны, следует различать позиции турецкого правительства и парламента, обращали внимание на консервативность позиции военных кругов, которые связаны с Пентагоном множеством обязательств и т.д. Однако, после завершения войны в Ираке (основной стадии операции), в Совете по внешней политике США, которым к тому времени руководил бывший шеф отдела стратегического планирования ГосДепа США Ричард Хаасс, возникла идея относительно будущего отношений США и Турции. Имеется в виду, что события на Ближнем Востоке, включая все, что относится к политике Турции на Ближнем Востоке, не могут привести к принципиальному ухудшению в американо-турецких отношениях. Но ухудшение в отношениях произошло, что было связано не с ближневосточным направлением турецкой политики, а попытками Турции кардинально пересмотреть отношения с Россией и вывести данные отношения на некий, пока не совсем осмысленный уровень и стиль. Ближневосточные проблемы являются только довеском к данной проблеме. США достаточно уверены, что на Ближнем Востоке Турцию не ожидают быстрые успехи, и имеются достаточно серьезные проблемы в части развития турецко-арабских и турецко-иранских отношений. В определенном смысле, эти попытки Турции заново выстроить отношения с государствами Ближнего Востока могут оказаться полезными для США в будущем. Но кардинальные изменения в отношениях Турции и России, так или иначе, имеют стратегическое значение, не могут не повлиять на стратегическую перспективу в Евразии. Учитывая развивающиеся российско-китайские отношения в рамках ШОС, стремление ряда ключевых азиатских держав включиться в этот альянс, еще более усиливается значимость турецко-российских отношений.