О чем договорились министры в Москве

Вчера в Москве состоялась трехсторонняя встреча министров иностранных дел Армении, Азербайджана и России, после которой к ним присоединились сопредседатели Минской группы ОБСЕ. МИД России и Армении распространили по итогам встречи заявление, в котором отмечается, что говорилось об имплементации венских и санкт-петербургских договоренностей и продолжении контактов. Судя по публичным сведениям, Армения «уступила», согласившись на трехсторонний формат встречи, но не отступила от предусловий, которые по сути были закреплены в венском документе. Их два – размещение механизмов расследования и статус Арцаха. Кроме того, Армения, судя по всему, настояла и на условиях возобновления переговоров – выполнение двух этих условий. Об этом говорит заявление о «продолжении контактов». Западные сопредседатели Минской группы и на этот раз не оставили Армению одну, как после санкт-петербургской встречи, во время которой Москва и Баку пытались нивелировать венские договоренности. В день встречи на границе был убит армянский солдат, в связи с чем споуксмен МИД Армении заявил, что Баку таким образом продемонстрировал отсутствие интереса к итогам вчтречи. Это действительно так, и Баку на деле интересует только одно – нивелировать требование о размещении механизмов расследования и перевести проблему в трехсторонний формат, где происходят не переговоры, а одностороннее давление на Армению. И возникает вопрос – почему армянская сторона не отказывается от переговоров и контактов, учитывая, что это всего лишь способ легализовать политику Баку? Позиция Баку после Апрельской войны в значительной степени маргинализирована, и Армения может усугубить это состояние, отказываясь от контактов и выдвинув условие о полном прекращении огня на линии соприкосновения. Так или иначе, Армения отстояла свою позицию, хотя участие в трехсторонней встрече стало своеобразным «прецедентом». В этих условиях, когда Армения имеет позиционные превосходства, даже небольшая уступка может изменить диспозицию.