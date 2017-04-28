Налбандян не знал об убийстве?

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Армении, комментируя нарушение Азербайджаном 28 апреля режима перемирия, в результате которого был убит солдат АО Арцаха, заявил, что Баку вновь продемонстрировал отсутствие интереса к переговорному процессу, иначе не ставил бы его под угрозу, да еще в день встречи министров. 28 апреля в Москве состоялась встреча иностранных дел Армении, Азербайджана и России. Об убийстве армянского солдата стало известно за час до встречи. Интересно, знал ли министр Налбандян до встречи о том, что произошло на границе? Если да, то не показалось ли Налбандяну, что Баку специально указывает на отсутствие интереса к итогам встречи? Говорил ли на встрече под эгидой Лаврова Налбандян об убийстве на границе? И не думал ли Налбандян вовсе отказаться от встречи с Мамедьяровым, узнав об убийстве? Или об этом Налбандяну сообщили уже после встречи? О каких переговорах говорит официальный представитель МИД Армении, если в декабре прошлого года в Степанакерте Серж Саркисян заявил, что переговоров по Арцаху нет, и последний серьезный разговор по Карабаху состоялся 10 августа 2016 года, когда Саркисян встречался в Москве с Путиным. Ереван говорит об отсутствии переговоров, а Баку продолжает стрелять, и не только 28 апреля, но и раньше, когда глава МИД Армении соглашался на встречу в Москве. Он знал о том, что почти ежедневно на границе убивают армянских солдат? Допустим, не убили бы нашего солдата 28 апреля – о чем Налбандян собирался говорить с Мамедьяровым и Лавровым? Какие результаты ожидались, о которых говорил Баку? Разве только выстрел 28 апреля продемострировал отсутствие интереса Баку к переговорам, который относится к ним как к ширме для убийств на границе? В информации о встрече говорится, что стороны договорились продолжить контакты. Если Баку не имеет интереса к переговорам, то в чем их смысл? Было ли выдвинуто условие, что контакты могут быть только в случае, если на границе не будет жертв? Или ситуация совсем другая? Зачем махать кулаками после драки, когда надо было пригрозить ими до встречи, отказавшись от нее? Или МИД скажет, что результаты были, только в дипломатии они не очевидны? Очевидны только провокации Азербайджана и потери.