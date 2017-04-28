Армянская община и выборы в США

В настоящее время в аналитических и иных публикациях, касающихся Южного Кавказа, прослеживается стремление авторов представить то, что в данном регионе формируется некая новая ситуация. Отчасти это действительно так, если принять во внимание принципиальные события во внутриполитической жизни стран региона, а также новые элементы в политике США и других заинтересованных держав. Но в целом, пока в регионе сохраняется военно-политический баланс сил, что является основным признаком и фактором динамики ситуации. США сыграли ведущую роль в начале гонки вооружений в Южном Кавказе, что нанесло огромный ущерб национальным интересам Армении. В целом, данный процесс имеет цели и задачи, выходящие за рамки региона, но вполне возможно при этом допустить, что США надеются на неблагоприятные последствия для Армении и приведение ее в «лагерь» прозападной ориентации. Армения втянута в гонку вооружений, и это может привести к усилению влияния США на нее. Вместе с тем, за период независимого существования Армении отношения с США впервые ухудшились и приобрели характер почти враждебных, когда Армения без энтузиазма восприняла предложения США об участии в антитеррористических операциях в Афганистане и, в особенности, в Ираке. На фоне участия в миротворческих операциях в Ираке воинских контингентов Грузии и Азербайджана неучастие Армении стало бы вызовом для США. Напряженность в отношениях между США и Арменией сохранялась довольно долго. В 2004 году, несмотря на то, что Дж.Керри проиграл президентские выборы, впервые в истории США армянская община отдала голоса за претендента от Демократической партии в столь внушительном числе (при 97% участия в выборах армянских избирателей до 78% проголосовали за Дж.Керри). Аналогичная картина сложилась и на выборах в Конгресс в 2006 году. Это стало уроком для армян, который они так и не усвоили. Затем, отдав голоса за Б.Обаму, армяне так ничего и не получили. Подойдя к выборам 2016 года, армянские избиратели в США оказались в некоторой растерянности. Руководители армянских общественных организаций не сумели что-либо объяснить своим избирателям, и получилось полное отсутствие единой и уверенной общиной политики. Вместе с тем, армяне так и не обдумали, как быть в дальнейшем, какие избрать тезисы и цели во время новых выборов. Настал период требовать от администрации США защитить суверенитет Армении, но этого не произошло. Отношение США к Армении стало более определенным после того, как американцам удалось успешно осуществить проекты формирования вполне лояльных к ним правящих режимов в Азербайджане и в Грузии. Поэтому для урегулирования американо-армянских отношений уже недостаточны комплиментарные подходы, а потребуется реализация определенных задач в сфере безопасности. Пока не понятны те условия, какие должна выполнить Армения. США вполне реалистично рассматривают позицию Армении и понимают, что Армения не пойдет на свертывание своих отношений с рядом враждебных США режимов – Ираном и Сирией (это вскоре утратит политическую значимость), а также не может форсировать развитие отношений с Турцией, тем более дистанцироваться от России. Внутриполитическое положение в Армении не волнует США, и они используют это только как способ давления. Поэтому пока не понятны те условия, которые будут приемлемы для США в части урегулирования отношений с Арменией. Скорее всего, США сделают вид, что участие Армении в программах НАТО и в миротворческих операциях устраивает их в плане урегулирования отношений, хотя эти действия Армении не имеют существенного значения для стратегии США. Администрация Б.Обамы оказалась весьма индифферентной к армянским проблемам, хотя в части гуманитарного отношения все оказалось весьма приемлемым. Американцы прекрасно понимали, что Армения избрала довольно спекулятивную позицию, относились к этой стране с точки зрения завершенной враждебности, и со временем в США не осталось никаких надежд на позитив в отношении армян. Вполне понятно, что американцы избрали определенное отношение к признанию геноцида. Геноцид не может быть признан, когда армянский народ, включая диаспору, стал вассалами русских. Как может страна признать геноцид народа, который столь враждебно относится к ней? Неужели это невозможно понять? Именно с размышлениями о геноциде связано то, что армяне США не в состоянии адекватно относиться к проблеме избрания американского президента. То есть, армянское население в США не в состоянии понять, за кого и как им голосовать. Дональд Трапм принял нейтральное проложение в отношении многих этно-политических вопросов, и казалось бы, пришло время отразить подлинное отношение к новому президенту. Но этого не произошло, и армяне приняли решение голосовать на индивидуальном уровне. В России произошло то же самое, но если отношение к русскому правительству было сугубо спекулятивным, то выбор в политическом смысле в США был произведен в «брошенной» форме. То есть, и в России, и в США армяне, по различным причинам, довели значение своей политической позиции до полного нуля. Армянская политическая позиция стала совершенной пустотой, не имеющей никакого значения для такой страны, как США. Для нынешнего президента США Дональда Трампа мнение и позиция армян стали совершенно незначащими. Члены конгресса, пытающиеся воспользоваться потребностями армян, очень хорошо понимают, что армяне уже не способны к политическому сознанию. Если ранее в некоторых штатах США это все еще имело значение, то сейчас ничего не осталось от политических размышлений. Пока что все завершилось.