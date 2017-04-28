Азербайджан утеряет новые территории: момент развязки в Москве

Азербайджан достиг своей цели – и сегодня в Москве состоится трехсторонняя встреча министров иностранных дел Армении, Азербайджана и России. Азербайджан дважды анонсировал подобную встречу с января, но Армения оба раза отклоняла предложение. До парламентских выборов в Армении министр иностранных дел Азербайджана заявил, что после выборов Армения вынуждена будет вернуться за стол переговоров. Армения выдвинула два основной предусловия для продолжения переговоров – внедрение механизмов расследования и статус Арцаха. Это, собственно, повестка встречи в Вене, то есть, требование западных сопредседателей Минской группы ОБСЕ. После Вены в Санкт-Петербурге состоялась встреча президентов Армении, Азербайджана и России, в итоговом документе которой нет упоминания об основных венских договоренностях. Сразу после этого посол Франции в Армении выступил с жестким заявлением, отметив, что для сопредседателей императивом являются венские договоренности. Азербайджан отказался от венской повестки и пытается перевести процесс в трехсторонний формат под эгидой России. Это естественно, поскольку Армения после Апрельской войны оказалась на более превосходных позициях, а Азербайджан - в глубоком тупике. С этой целью в феврале этого года Азербайджан попытался повторить апрельскую агрессию, но получил мощный удар и оказался в еще более глубоком тупике. Очевидно, что в данный момент Азербайджан интересует исключительно один вопрос – вынудить Армению отказаться от предусловий, особенно, по части механизмов расследования. В этом вопросе позиция западных сопредседателей по-прежнему тверда, а Россия не высказывается чектко. Азербайджан надеется с помощью России вынудить Армению отказаться от предусловий, потому и стремится организовать встречу в трехстороннем формате. Это позволит продолжать переговоры на его условиях и правах. Отказ от предусловий будет иметь для Армении катастрофические последствия. Два прежних раза Россия не особенно была склонна вынуждать Армению к трехсторонним встречам, но на сей раз ситуация несколько изменилаь. Дело в том, что после «ультиматума» Трампа Турция перешла в американский «лагерь», и сейчас России нужно «удержать» Азербайджан. С этой целью Армению «убедили» участвовать в трехсторонней встрече, а накануне встречи в Баку поступила очередная партия российского оружия. Армения, фактически, в очередной раз действует в интересах России. Однако накануне встречи было заявлено, что в какой-то момент к министрам присоединятся и сопредседатели Минской группы ОБСЕ. Как и после Санкт-Петербурга, сопредседатели вновь не оставили Армению одну. Армения должна держаться за предусловия любой ценой, иначе последствия будут необратимыми как для Армении, так и Сержа Саркисяна. Нужно настаивать на внедрении механизмов расследования и отказаться от переговоров, пока механизмов не будет. В этом случае Азербайджан вынудят согласиться, а если Баку будет упорно отказываться, то утеряет новые территории и придет к миру уже на «армянских условиях». В Апрельской войне Армения и Арцах ценой тяжких потерь выбрались из тупика прежних лет и впервые оказались на превосходных позициях. Это уникальный момент, который нельзя упускать.