Холодный душ для Азербайджана

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя предстоящую 28 апреля встречу министров иностранных дел Армении, Азербайджана и России, заявила, что в какой-то момент к ней присоединятся сопредседатели Минской группы. Эта информация, безусловно, неприятна для официального Баку, который ставит себе задачей перевод переговоров по Арцаху из формата сопредседательства Минской группы ОБСЕ в трехсторонний формат под эгидой России, где Азербайджан обеспечивал себе до Апрельской войны комфортные условия, параллельно обостряя ситуацию на границе. Фактически, Франция и США не оставляют Россию наедине с конфликтующими сторонами, и присутствовать они будут в качестве «ревизоров». По сути, США и Франция руководствуются русским принципом «доверяй, но проверяй». Хотя после Апрельской войны Россия попыталась «монополизировать» процесс, США и Франция четко определили повестку и приоритеты – внедрение международных механизмов расследования. Азербайджан расценил эти механизмы как способ сохранить статус-кво, и не ошибся. Другого варианта не дано – контрудар армянской стороны на агрессию Баку в апреле не оставил иной альтернативы. Попытки Азербайджана принудить к миру войной не прошли, прошел армянский вариант принуждения к миру, который закрепился после еще одной попытки диверсионной вылазки азербайджанских сил 25 февраля 2017 года, на которую армянская сторона ответила мощным ударом, что, несомненно, стало сюрпризом для Азербайджана – в смысле наличия на армянской границе современного технологического оборудования, об американском происхождении которого азербайджанские СМИ говорят не без горечи. Россия после апреля предоставила Армении Искандеры для сдерживания Азербайджана, пытаясь одновременно удержать в руках два арбуза: с одной стороны, она пыталась реабилитироваться в глазах армянского общества, ставшего почти антироссийским, с другой, предоставив Армении Искандеры, намекала Азербайджану на красную линию и зеленый свет. Искандеры – механизмы стратегического сдерживания, но не менее важно сдерживание на границе. И не случайно официальный Баку не стал особо возмущаться по поводу поставки Искандеров, поняв намек, что диверсии не запрещены. Но именно здесь армянские силы включили «красный свет», нашпиговав границу современными технологиями и нанося мощные удары. Как на днях заявил Аркадий Тер-Тадевосян – Командос, передовая укомплектована американским оборудованием, способным зафиксировать любое передвижение. Кольцо вокруг Азербайджана, безусловно, сжимается, и Россия вынуждена подключиться к процессу. В этой ситуации Москва пытается с одной стороны не потерять связь с Баку и поставляет ему очередную партию военной техники, одновременно по просьбе Азербайджана созывая встречу министров, но она не в силах изменить повестку и вывести из нее механизмы расследования. С другой стороны, не исключается, что Россия и не особо стремится к этому, поскольку Апрельская война стала уроком и для России – еще одна такая попытка, и Россия не только утеряет возможность присутствия в Арцахе, но и Армению в целом.