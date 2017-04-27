Предупреждение: турецкие бомбардировки могут стать предпосылкой атак на всех курдов, где бы они не находились

Курдский национальный совет в Сирии осудил турецкие бомбардировки горы Синджар и других курдских районов в Сирии, предупреждая, что, возможно, это станет началом атаки на всех курдов, где бы они не находились. Турция будет прикрываться доводом о присутствии курдских боевиков на этих территориях. Совет выразил свое мнение в заявлении: «Мы решительно осуждаем бомбардировку турецкой авиацией Курдистана, осуществленную под предлогом расположения в глубине южного и западного Курдистана Рабочей партии Курдистана и ее организаций, а также некоторого числа отрядов пешмерга». Он также призвал правительство Турции «остановить эту безрассудную политику, которая не принесет никакой пользы, однако увеличит пропасть между турецкими властями и всем курдским народом». Курдский национальный совет добавил, что «турецкие чиновники в прошлом уже заявляли о том, что они буду бомбить все территории, где будут располагаться сторонники Рабочей партии Курдистана, именно поэтому эта атака не стала сюрпризом. Однако в будущем Турция может сказать, что члены этой есть не только в каждой курдской деревне в районе Рожавы (западный сирийский Курдистан — прим. ред.), но и во всем Курдистане, а впоследствии устроить массовую бомбардировку всех территорий». Совет также заявил: «Фактически это послание и сигнал для Америки, а не для Рабочей партии Курдистана. Возможно, эти действия станут началом уничтожения курдов, где бы они не находились, и использоваться будет тот же предлог. Ранее уже осуществлялись бомбардировки в районе Курдских гор в районе Африна. Они, безусловно, наносят серьезный ущерб нашему народу. Кроме того, они уничтожают надежду на мир в регионе. Именно поэтому мы призываем Рабочую партию Курдистана и партию "Демократический союз" (PYD) пересмотреть свою политику в отношении курдского движения, а также, основываясь на объективных оценках реальности, начать сотрудничество ради стратегических курдских интересов». Администрация США является союзником и Турции, и Курдистана, и всех стран, которые хотят прийти к соглашениям, и, соответственно, к миру и стабильности в регионе. Именно поэтому Курдский национальный совет призвал ее «оказать давление в этом вопросе на турецкое правительство.» В то же время Совет призвал Рабочую партию Курдистана и PYD «начать сотрудничество с курдскими партиями и с нашим народом в Синджаре, так как проблема выходит за рамки партийных интересов, что еще больше усложняет и так обострившуюся ситуацию». Курдский национальный совет добавил, что «земля Курдистана принадлежит курдского народу и представителям курдских движений. Кроме того, то, на что ссылается Турция — это ее внутренние проблемы, которые и должны оставаться внутри страны. Ни одно государство не имеет права вмешиваться в наши внутренние дела, именно поэтому мы осуждаем жестокие турецкие атаки и бомбардировки Курдистана».