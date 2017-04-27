«Сопровождающая» Налбандяна в Москву смертоносная техника

Пока министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян долетит до Москвы, где по приглашению российского коллеги Лаврова встретится с главой МИД Азербайджана Мамедьяровым, в Баку уже прибыла очередная партия бронетехники из России, которая, по словам минобороны Азербайджана, будет направлена на укомплектование ВС страны. Вряд ли два этих события связаны, хотя бы потому, что это далеко не первая партия, и приобретена она не за один день. Но совпадение двух этих событий символично. Российско-азербайджанское военно-техническое сотрудничество продолжается уже полтора десятка лет. За эти годы Россия стала поставщиком номер один для Азербайджана, поставляя до 80% оружия. После прихода к власти Алиев-младший приступил к построению военно-политической платформы военной дипломатии, которая достигла апогея в апреле прошлого года. После этого сложилась иная военно-политическая ситуация, которая ввергла Азербайджан в глубокий тупик. В угол оказалась загнанной и Россия – как в отношении Армении, так и Азербайджана. Долгое время и Армения, и Азербайджан пытались воспользоваться этим, оказывая психологическое давление на Россию. Баку пытался отремонтировать давшую серьезные трещины платформу военно-политического сотрудничества и военной дипломатии, а Ереван пытался не допустить этого. Баку мог сделать это только с помощью России, тем более, сейчас, при явно негативном отношении Запада. Россия только в одном случае не станет поддерживать Баку – если все время будет ощущать за спиной дыхание Армении – и власти, и общества, которое интенсифицировалось после Апрельской войны. Но постепенно оно успокаивается. А проведение трехсторонней встречи в Москве порождает обеспокоенность в связи с вероятностью восстановления трехстороннего формата, который был одним из краеугольных камней военной дипломатии Баку. О чем будет говорить Налбандян с Лавровым и Мамедьяровым? Он едет в Москву, чтобы получанная Баку военная техника не выстрелила? Серж Саркисян признал, что до Апрельской войны Москва заверяла, что проданное ею Баку оружие не выстрелит. Оружие не выстрелит, если Армения не позволит восстановить трехсторонний формат во главе с Москвой. Дело не в том, что встреча в Москве может стать судьбоносной в смысле урегулирования, поскольку это практически невозможно по целому ряду обстоятельств. Буквально недавно предупреждение по этому поводу Баку получил от Тегерана. Очевидно, что российская сторона не может привести к прорыву. Проблема в том, что восстановление трехстороннего формата приведет к копанию такой же борозды, которая в прошлом году привела к Апрельской войне. Формат – проблема не физическая, вопрос в повестке. Если Армения будет настаивать на венской повестке, то есть, размещении механизмов расследования, что является важной задачей не только для Арцаха, но и сохранения региональной и международной безопасности, то не важно, в каком формате и в какой столице будет происходить встреча. Главное, чтобы встреча в Москве не положила начало отходу от венских договоренностей, которые неприемлемы не только для Азербайджана, но и России, которая продолжает рассматривать регион в контексте русско-турецких договоров 1921 года.