Свет и тень масонской ложи Армении

В Армении создана масонская ложа «Большой Восток», о чем в эфире телеканала Кентрон сообщил глава масонской ложи «Большой Восток» Франции, грандмастер Франк Абас. Он сказал, что прибыл в Армению с этой целью, и ложа в Армении будет работать на принципах свободы, равенства и братства. Абас не стал называть членов масонской ложи Армении, заявив, что о своей причастности к ложе вправе заявить только сам человек. К масонству в Армении отношение специфическое, впрочем, как и в мире, где со времен учреждения организации в 1717 году ее считали «мировым правительством». Хотя лидеры масонского движения уверяют, что не являются «тайной организацией», а всего лишь союзом, который несет в себе некоторые элементы таинственности. Так или иначе, таинственность вокруг масонства сохраняется во всем мире, тем более, в Армении, где идея «мирового заговора» пустила глубокие корни. Следует полагать, что информация о создании ложи в Армении вызовет новую волну суждений о мировом заговоре и прочем. Франк Абас в эфире заявил, что мировое правление они оставляют политическим деятелям, а члены ложи всего лишь собираются, чтобы исправлять особые ритуалы, обсуждать самого разного рода проблемы и задачи, вывести их в политическую и общественную повестку, довести до депутатов и государственных органов. По словам Абаса, масонство – это своеобразная философская школа, мудрость и мораль, в соответствии с которой нужно работать прежде всего над собой. Это диаметрально противоположно тому, что делается в Армении, где ищут виновных «извне» и обвиняют за собственные неудачи кого угодно, но только не себя. Что изменит в Армении создание масонской ложи, привнесет ли это новое мышление, новую мораль, новую систему ценностей? Будет ли реализован принцип свободы, равенства и братства, или все случится с точностью до наоборот, и масонство станет очередным «оправданием»? Или масонство, достигшее немалых высот, пытается найти новые площадки для приложения своего потенциала, и в Армении закладывается один из таких очагов?