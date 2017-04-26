Последний вызов Франции

Перед Францией поставлен вопрос – стать второстепенным европейским государством или вернуть себе статус великой державы, несмотря на демографическую и экономическую деградацию. Несмотря на существенную помощь Германии, а также крайне благоприятные условия, которые предоставляет Европейский союз, происходит перманентное снижение уровня экономического и социального уровня Франции, когда она все больше оказывается довольной нынешними параметрами, потому что французская буржуазия предпочитает опуститься до уровня низкой и средней статусности. Во Франции не создается новых промышленных компаний, и французы, видимо, хотели бы приспособиться к более скромному положению в Европе. Несмотря на это, именно Франция способствует развитию европейской экономики, и прежде всего, германской промышленности, которая все более превосходит французскую, оставляя ей назначение иного уровня. В некоторых случаях, в частности, в сфере авиации и морского флота, Франция превосходит Германию, превосходит и во многих иных отраслях, но в части машиностроения, угольной и металлургической промышленности Германия обогнала Францию по многим показателям. Уровень промышленности в ВВП Германии занимает 27%, а во Франции только 17%. Французы давно примирились с таким положением, понимая, что в лучшем случае им придется идти в одном темпе с немцами. Французы удовлетворены тем, что Великобритания оказалась, по существу, деиндустриализированной страной, где металлургия и иных отрасли тяжелой промышленности оказались на минимальном уровне. Приходилось бывать в бывшей индустриальной зоне средней Англии, где можно было убедиться, в каком жалком положении находятся эти города – Лидс, Нотинген, Бирмингем, Манчестер, Ливерпуль. В сравнении с этой зоной, промышленные города Франции выглядят совершено иначе, сохраняя современные отрасли химии и фармацевтики, машиностроения, электротехники и авиастроения. Вместе с тем, данные отрасли созданы давно и нуждаются в преобразовании. Этнические французы не очень-то торопятся быть занятыми в этих отраслях и в этих городах, уступая рабочие места в Тулузе, Дюнкерке, Арле, в Лилле, в Нанте и в других городах иммигрантам. Политическая партия «Национальный фронт» размышляет довольно замкнутым образом, по принципу изоляционизма, когда развитие в стране предполагается с опорой на этнических французов, исключая иммигрантов. Проблема в том, что «Национальный фронт» во многом опирается и ориентируется на среднюю и мелкую буржуазию, которая интеллектуально ограничена и не представляет себе возможность дальнейшей интеграции этнических составляющих групп во Франции. Кстати, нужно сказать, что лет 20 назад основатель данной парии Жан Мари Ле Пен утверждал, что родившиеся во Франции дети иммигрантов должны считаться французами, а приехавшие подлежат депортации. Сейчас это правило не распространяется на данную категорию людей. То есть, требования стали гораздо более жесткими, но и численность иммигрантов во Франции стала более многочисленной. С 4 млн. человек численность иммигрантов повысилась до 7 млн., а то и больше. Нынешняя борьба предпринимательских классов по поводу проблемы иммигрантов носит типично буржуазный характер. Представители предпринимательских классов пытаются сохранить во многом благоприятные условия, которые сложились во Франции для деятельности экономики и промышленности. Данные условия способствуют притоку инвестиций и развитию новых отраслей промышленности. В одной из строительных компаний утверждали, что без гастарбайтеров не представимо развитие и вообще существование строительной отрасли. Трудовое законодательство Франции предполагает соблюдение равных условий для всех работающих, но на самом деле многое выглядит иначе. Вполне понятно, что правила вовсе не равны, и имиигранты зарабатывают гораздо меньше. В связи с этим имеются дополнительные условия для труда иммигрантов, и видимо, профсоюзы и иные институции будут это иметь в виду. Наряду с этим, имеются совершенно жесткие условия для приведения в порядок трудового законодательства в стране. Миллионы иммигрантов должны были давно покинуть страну. Имеются и криминальные ограничения, и многие должны будут покинуть Францию сразу же после первых проверок. Перед Францией открывается последний вызов в части расчистки страны, и она, видимо, должна будет сделать соответствующий вывод. Далее следовать нынешним правилам невозможно. Тем самым придется ограничить волну «умеренного национализма», что может привести к более жестким правилам в обществе. Выяснится, что проще устранить радикальные партии, чем добиться улучшения состояния с трудовым законодательством. Дело в том, что наиболее остро претендуют на борьбу в этой сфере буржуазные партии. Левые партии, практически не предпринимают каких-либо жестких способов борьбы. Они, вроде бы, примиряются с таким ненормальным положением дел. Проблема вырисовывается – вопросы иммигрантов не имеют никакого отношения ни к либерализму, ни к консерватизму. Проблема заключается в борьбе сдержанного национализма и правой идеологии предпринимательства. Это и есть последний вызов Франции.