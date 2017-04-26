Примечательное назначение в МО

Министр обороны Армении Виген Саркисян назначил своим главным советником Сону Гарибян, которая окончила Архитектурный университет по специальности инженер-электромеханик. Однако, биография Соны Гарибян несет в себе массу интересных моментов. 3 года она была главным бухгалтером Ассоциации банков, потом 10 лет возглавляла 1-й отдел Надзорного управления Центробанка, а в 2008-14 гг. работала начальником Надзорной инспеции министерства финансов, в 2015 году же была назначена членом Совета Контрольной палаты. Еще в бытность премьером Тиграна Саркисяна именно возглавляемая ею инспеция выявила, что большая часть предоставляемого Араратскому марзу дизтоплива выпадает на долю родственников Овика Абрамяна. Тот потом оправдывался, что сельским хозяйством занимаются его родные, им и достается дизтопливо. Именно в рамках этой истории спикер парламента Овик Абрамян, «Процветающая Армения» и тогда еще председатель Контрольной палаты Ишхан Закарян начали наступление против Тиграна Сариксяна, и Серж Саркисян вынужден был пригрозить Закаряну за то, что он превышает свои полномочия. И в том же 2015 году Сона Гарибян назначается в Совет КП. Таким образом, советником министра обороны назначается человек, обладающий богатым надзорным опытом в различных ведомствах. Очевидно, что главной задачей Гарибян станет обеспечение контроля над финансовыми потоками оборонного ведомства и исключение различных рисков, с учетом ее богатого опыта. Более того, она осведомлена о финансовых потоках в целом по стране. А это, особенно, в условиях сращения капитала и власти, становится важнейшим элементом власти. Этот элемент может понадобиться Вигену Саркисяну и для обеспечения концепции Нация-армия, и для гарантий в жесткой внутриполитической борьбе. Учитывая особенно то, что Виген Саркисян претендует на роль одного из важнейших акторов в борьбе, во всяком случае, в представлениях Сержа Саркисяна.