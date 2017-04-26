Аппетиты Дашнакцутюн растут

Газета Жаманак сообщает, что между премьер-министром Кареном Карапетяном и представителем Бюро АРФД Грантом Маркаряном случился напряженный разговор по поводу портфелей в будущем правительстве. Карен Карапетян предложил, чтобы АРФД выдвинула на министерские должности новые, молодые кадры, на что Грант Маркарян ответил, что «АРФД вам не Газпром», чтобы распоряжаться. Так ли это было на самом деле, сложно сказать, но Дашнакцутюн, как и другие партии, на деле и есть Газпром, потому что они проголосовали за вступление Армении в ЕАЭС (за исключением «Наследия» и Агвана Варданяна). Это очень важное обстоятельство, которое не может не сказаться на «квотах» в армянской власти. Дашнакцутюн получил квоты именно этим голосованием и таким образом оказался в правительстве. Сейчас РПА и АРФД вновь ведут переговоры о коалиции и квоте АРФД во власти. В прессе периодически появляются информации о том, что Карен Карапетян, как и большинство РПА, против коалиции с дашнаками. Говорят, что у АРФД растут аппетиты, и она требует большего. Но дело тут не в количестве и качестве квот. На данном переходном этапе формирования нового внутривластного статус-кво возросла роль и значимость АРФД. А она исчисляется не процентами на парламентских выборах, а ролью. После разгона невластного полюса в 2015 году АРФД оказалась в реальной «политике». Она стала частью внутренних отношений, которые в Армении именуются политикой. Например, Дашнакцутюн сыграла важную роль в примирении Сержа Саркисяна и Гагика Царукяна, в отстранении Овика Абрамяна и иных ситуациях. Более того, АРФД стала «говорящим». Например, сказали дашнаки, что Жирайра Сефиляна арестуют, так оно и случилось. Какова роль АРФД в нынешнем раскладе для власти, вернее, для Сержа Саркисяна? Прежде всего, это присутствие АРФД в «газпромовском» правительстве. Во-вторых, АРФД – единственная пока партия, которая заявила, что не имеет ничего против будущего премьерства Сержа Саркисяна. АРФД осознала ситуацию и свою растущую значимость.