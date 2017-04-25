Рубен Варданян представил премьер-министру новые проекты фонда IDeA

Премьер-министр Карен Карапетян принял сегодня представителей фонда «Инициативы по развитию Армении» IDeA во главе с его учредителем Рубеном Варданяном. На встрече были представлены реализуемые в Армении проекты и новые инициативы. По словам Рубена Варданяна, с 2007 года по сей день фонд IDeA вместе с партнерами и донорами реализовал в Армении проекты на 550 млн. долларов и намерен в ближайшие 15 лет инвестировать еще 1,3 млрд. долларов. Новый пакет фонда IDeA включает в себя проекты в сфере информационных технологий, образования, туризма, здравоохранения, сельского хозяйства, добывающей промышленности, коммуникаций, инфраструктур, сохранения культурного наследия и укрепления финансово-банковской системы, а также развития Арцаха. В контексте проблем, связанных с реализацией проектов, Рубен Варданян указал на необходимость шагов, направленных на повышение эффективности менеджмента и сотрудничества государства и частного сектора. Карен Карапетян расценил деятельность фонда как плодотворную и важную для будущего страны. Правительство заинтересовано в том, чтобы инвесторы в Армении чувствовали себя комфортно и были защищены. Поэтому партнерство государства и частного сектора должно быть понятным и выгодным для всех. Мы готовы обсудить все предложения, сказал премьер. Премьер поручил ведомствам работать в указанных сферах с фондом IDeA по конкретным проектам.