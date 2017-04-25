Премьеру ничего не оставалось, кроме как присоединиться

Премьер-министр Карен Карапетян сделал на своей страничке в Фейсбук запись касательно инициативы Нация-армия, по которой недавно министерство обороны созвало представительный форум. На форуме не присутствовал Карен Карапетян, зато туда наведался Серж Саркисян. В момент открытия форума Карен Карапетян проводил заседание правительства и анонсировал проект «Чистый Ереван», призвав главу полиции выявлять и наказывать тех, кто мусорит. Почему форум Нация-армия была проведен в день заседания правительства, не ясно, хотя очевидно, что эту идею без эффективной экономической политики не провернуть. Не может премьер-министр не «присутствовать» в Нации-армии, тем более, в парламентской республике, где первым лицом является премьер. Через год завершится срок президентства Сержа Саркисяна, и он должен будет определиться с первым лицом. В этом смылсе идея Нации-армии обретает политический смысл, тем более, что ее создатель – министр обороны Виген Саркисян – рассматривается как один из наиболее вероятных кандидатов в премьеры. Нация-армия может стать «платформой» премьерства Вигена Саркисяна, которая может позволить, с одной стороны, лучше работать с обществом, а с другой, укрепить позиции во внутриполитическом раскладе. До сих пор Карен Карепетян не высказывался по поводу Нации-армии, впрочем, как и по другим иницитивам Вигена Саркисяна, в частности, о налоге в 1000 драмов, который стал финансовым фундаментом позиций Вигена Саркисяна и Нации-армии. И вот, Карен Карапетян, фактически, заявляет, что присоединяется к инициативе. «Идея «Нация-армия» и принцип «максимальный результат при доступных ресурсах» заложены в основу оборонительной программы правительства. Это предполагает, что все органы управления, гражданские и общественные силы, а также персоналии должны четко уяснить себе, какое участие они могут иметь в деле защиты страны. Цель этой идеи – укоренение связи между армией и обществом», написал Карапетян. Судя по всему, он предпочел присоединиться к платформе Вигена Саркисяна и «отобрать» ее. Против Нации-армии, особенно, после Апрельской войны, сложно выдвигать антидоводы, и премьер вынужден был присоединиться. Получается конкуренция премьера и министра обороны за Нацию-армию, как минимум, до 2018 года. Идея может выиграть от конкуренции, если общество изыщет механизмы усовершенствования идеи.