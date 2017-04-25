Что происходит во Франции

По сути дела, речь идет не только о Франции, а обо всей Европе, которая столкнулась с гигантской проблемой сохранения идентичности, оказавшись под влиянием неслабеющего натиска иммиграционного потока. Столь гигантский поток иммигрантов обусловлен необходимостью притока трудовых ресурсов в страну, без которого невозможно дальнейшее развитие экономики. Наряду с этим, современная ценностная система Европейского союза приводит к невозможности образования гетто и иных изолированных сообществ. Предпринимательский класс Европы вынужден одобрить эти потоки, так как экономики европейских стран ожидает торможение и разорение. Аналогичное явление, с некоторой коррекцией, происходит в США. Ограничение данного потока, с точки зрения европейской буржуазии, становится невозможным. Данное ограничение стало бы катастрофой для данных стран, и нет никакой возможности привести развитые страны Запада к некому ограничению в развитии из-за недостатка трудовых ресурсов. К чему привело бы данное ограничение? Рано или поздно это приведет к гражданской войне или, по крайней мере, к острому гражданскому противостоянию. Общество непременно возложит ответственность на так называемые радикальные политические организации. Во Франции наибольшим образом гастарбайтеры заняты на крупных промышленных предприятиях и в промышленности, что в большей мере порождает опасения французского населения. В Германии иностранная рабочая сила не в меньшей мере занята в экономике, но в крупной промышленности их меньше. Меньше всего таковых в Великобритании, где иностранные рабочие большей частью заняты в сфере обслуживания, торговле и в мелком частном бизнесе. Стало очевидным, что занятость иностранных рабочих в крупной промышленности придает им определенный статус, что приводит к опасениям в обществе, так как данное население переходит к более высокому социальному статусу. Это продвижение статусности иностранных рабочих приводит одновременно к возникновению новой роли данных людей в политической и общественной сфере. Приходилось видеть иммигрантов из различных поколений в министерстве иностранных дел, в министерстве обороны и в других государственных учреждениях во Франции. Все более таких примеров в Германии, хотя не в такой мере. В Великобритании это можно встретить в меньшей степени. Нет сомнений в том, что повышение социальной статусности иммигрантов во Франции и в других европейских странах вызывает обеспокоенность коренного европейского населения. Франция всегда была важной ареной социально-политической борьбы, когда французские противоречия и проблемы оказывали влияние на всю Европу. Все слои общества во Франции признают, что Франция оказалась в кризисе, и если эти тенденции не будут нивелированы, то страну захлестнет уже не борьба между группировками самих французов, а французы, скорее всего, столкнутся с иммигрантами. Это уже происходит и приобретает довольно жесткий характер. С одной стороны иммигранты ощущают агрессивность местного населения, но с другой иммигранты все больше сами проявляют агрессию в отношении французского населения. Приходилось видеть неоднократно, как уличные потоки людей после футбольных матчей превращаются в буквально агрессивные акции. Если ранее данные проблемы имели место в основном в парижском районе, а в провинции иммигранты оставались в положении маргиналов и вели себя довольно скромно, то сейчас данные проблемы стали наблюдаться в самой глухой провинции. Во Франции происходит подготовка к ожесточенной гражданской борьбе, и это будет происходить с каждым годом в большей мере. Нужно сказать, что если в фильмах 70-х годов можно было видеть сопротивление и агрессивные действия французов в отношении иммигрантов, то сейчас агрессия возникает большей частью в кругах иммигрантов. Возникает другой вопрос. Почему «Национальной фронт» называется радикальной или националистической организацией? В чем видится национализм данной партии и какие методы данной партии можно назвать националистическими? Создается впечатление, что данные термины возникли под влиянием определенных слоев интеллигентских и предпринимательских кругов, заинтересованных в придании «Национальному фронту» маргинальных черт. Впервые мне пришлось встретиться с лидером «Национального фронта» в 1992 году, и еще тогда можно было убедиться в том, что лидеры и элита данной партии представляют собой достаточно интеллектуальных людей, не позволяющих себе неких агрессивных действий. Почему-то этих людей называли коллаборациони́стами, хотя среди них не было никогда ни одного коллаборациониста, а их лидер Жан Жак Ле Пен был участником движения «Сопротивления» и участником алжирской войны. Нужно отметить, что многие представители этнических меньшинств, например, армяне в Марселе охотно голосуют за «Национальный фронт», потому что именно Марсель давно перестал быть французским городом. Характерно, что когда-то «Национальный фронт» являлся антикоммунистической организацией и относился к России довольно негативно. Сейчас произошел непосредственный подкуп этой парии со стороны России. Причем, русские отражают этим свои приоритеты в части национализма, который стал основой русского предпринимательства. Если сравнить современное состояние этнических отношений во Франции и в России, то русские стали отражать откровенные шовинистические черты подлинной агрессии, и никакого сравнения не может быть. Русские сейчас проповедуют крайние формы дискриминирующего национализма. Ничего подобного во Франции сейчас обнаружить невозможно. Положение во Франции и во многих других странах Европы сложилось таким образом, что либо предстоит жесткое ограничение иммиграции, либо гражданская война. Какие бы политические силы ни пришли к власти в европейских странах, придется предпринять меры по ограничению иммиграции, если не что-то другое.