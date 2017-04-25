Армения согласилась?

Азербайджанские СМИ анонсировали встречу министров иностранных дел Армении, Азербайджана и России 27 апреля. Подобную встречу в трехстороннем формате Баку анонсировал уже дважды, но Армения дипломатично отклоняла «предложение». На третий раз уже указана дата встречи. В беседе с Հ1 министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян заявил вчера, что общее понимание необходимости такой встречи есть. «Но когда будет окончательное решение и определены сроки, мы сообщим об этом». Фактически, Налбандян не исключил, что Армения согласится встретиться. Дело в следующем: после Апрельской войны Азербайджан оказался в тупике, две страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ – США и Франция – настаивают на размещении в зоне конфликта механизмов расследования, с чем Армения согласна, а Азербайджан – нет. Алиев признал, что его вынуждают признать независимость Карабаха, чего он не сделает, как и не согласится с размещением механизмов, что будет означать признание нынешнего статус-кво. Россия молчит, но очевидно, что Москве также невыгоден такой расклад. Москва и Баку пытаются восстановить прежний трехсторонний формат вне Минской группы, чтобы получить возможность оказывать давление на Армению. Министр ИД Азербайджана Мамедьяров заявил, что «Армения избегает переговоров, но вынуждена будет вернуться за стол переговоров». В ответ Налбандян сказал, что договоренности нарушает Азербайджан. "Возможно, перед тем, как выступать с надуманными утверждениями, Азербайджан должен попытаться объяснить, как так получается, что, если армянская сторона якобы отказывается от встреч, то почему именно Баку не выполняет достигнутые в ходе этих встреч договоренности, чему мы стали свидетелями после соглашений в Вене и Санкт-Петербурге в 2016 г.",- сказал глава МИД Армении. По его словам, Азербайджан постоянно пытается отказываться даже от реализации согласованных минимальных шагов, и вместе с тем требует максимума, выступает с какими-то максималистскими требованиями. "И у всех подтверждается впечатление, что Азербайджан попросту не способен вести переговоры. Но, несмотря на попытки отказа от встреч азербайджанской стороной, очевидцами чего мы стали недавно в Мюнхене, а до этого в Гамбурге, Армения была и остается сторонником переговоров, поскольку альтернативы переговорному процессу нет", – подчеркнул Эдвард Налбандян. Возникает вопрос: зачем в таких условиях соглашаться на встречу, тем более, что предусловия Армении не выполнены – ни по части механизмов расследования, ни по части статуса. Оказывается ли на Армению давление, кем и в какой форме, почему Мамедьяров уверен, что «Армения вынуждена будет вернуться за стол переговоров»? Между тем, нет никаких сомнений в том, что трехсторонний формат нивелирует все достижения и преимущества, которые Армения получила после Апрельской войны. Трехсторонний формат – это формат «права Азербайджана».