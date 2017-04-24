Французская политическая мозаика

В президентских выборах во Франции участвовал целый ряд политических партий и групп, представляющих весьма пеструю мозаику, на то это и Франция. Выборы сопровождались довольно пестрыми категориями, не совсем понятными в своем обозначении. Так и остается не понятным, почему партию «Национальный фронт» продолжают называть право-радикальной, словно она призывает возводить концентрационные лагеря и эшафоты на площадях Парижа. Когда-то основатель этой партии Жан Мари Ле Пен позволял себе пользоваться довольно жесткими заявлениями, что нередко приводило в возмущение многих французов в различных слоях общества во Франции и в Европе. Нынешний лидер «Национального фронта» сумела преобразовать партию и не допускает подобных вызовов. Сейчас французы с трудом называют эту партию радикальной, хотя все еще не подобрали новых категорий. К какому лагерю принадлежит лидер первого тура выборов Эммануэль Макрон, до сих пор так и не было выяснено. Несомненно, он принадлежит к элите французской аппаратной буржуазии и прочно занимает свое место в истеблишменте, молод и уверен в себе. Но его участие в выборах перекрывает роль наиболее крупных и респектабельных политических партий, обладающих давними традициями и прочными социальными связями. В какой-то мере Э.Макрон представляет слои общества, которым надоели традиционные политические группы, в значительной мере – молодые поколения и подлинный научно-технический истеблишмент. Его лидерство говорит о том, что Франция нуждается в глубокой профессиональной и социальной модернизации. В какой-то мере французы надеются на выдвижение во французском обществе новых и весьма продвинутых молодых политиков. Вполне понятно, что за ним стоит Ротшильд и его группировка, понимающая, что нынешние старые приоритеты приведут Францию к очередному витку отсталости и прощанию с индустриальным статусом. Можно предположить, что персона Э.Макрона в какой-то мере напоминает Дональда Трампа, который преодолел во многом традиционные республиканские постулаты в США и пытается привести страну к сильному крену в модернизации. «Национальный фронт» во многом оказался в ошибочном состоянии, в связи с тем, что многое в политике этой партии является обнадеживающим, но Марин Ле Пен совершила ошибки в части довольно экстравагантных лозунгов, прежде всего, в отрицании европейского проекта, который был основой французской политики. Этого французы никак не могли принять, так же, как и британцы, которые до сих пор не уверены в отношении брексита. Но во Франции отношение к Европейскому союзу совершенно иное, нежели в Великобритании. Франция была базовым государством в существовании Европейского союза. Если бы не антиевропейские тезисы, возможно, «Национальный фронт» имел бы более обширную поддержку. Кроме того, Марин Ле Пен полностью запродалась русским, то есть, В.Путину, что создало для нее глубокий политический кризис. Своими действиями русские создали весьма глубокие проблемы и для американцев, и для французов. Это станет уроком для многих политических сил на Западе. Так или иначе, «Национальный фронт» набрал на выборах более 6 млн. человек, и это невозможно отрицать. Данная партия уже не может называться маргинальной, она стала вполне респектабельной и, возможно, на следующих выборах она сумеет образовать некую коалицию, возможно, с левыми или правыми партиями, то есть, с теми, кто будет категорично настроен. Представляет интерес политик Жак-Люк Меланшон, возглавлявший движение «Непокоренная Франция», кому отдали 18% голосов и от которого может зависеть многое в выборах. Несомненно, Ж.Л.Мелашон в какой-то мере представляет коммунистов и многие левые организации и группы. Нужно понимать, что именно его группа стоит на ином полюсе в политической расстановке сил. Возможно, данные партии пойдут по курсу усиления во французской политике. Почему-то поговаривают, что Эммануэль Макрон является социал-демократом, видимо, потому что он работал в правительстве Франсуа Олланда, но это трудно утверждать, имея в виду его связи и контакты. Скорее всего, Э.Макрон может твердо утверждать, что он представляет идеологию европейского проекта и готов развивать постулаты Европейского союза. Во внешней политике Э.Макрон предположительно будет иметь твердые связи с США и НАТО и станет критически относиться к России, насколько это возможно для французов. Внешняя политика Франции, в том числе, региональная политика станет более активной, с опорой на французские интересы, с учетом интересов Европы. Таким образом, нет сомнений, что во Франции победил политический либерализм, при понимании того, что позиции «Национального фронта» и левых партий Франции имеют право на выслушивание и претворение в жизнь пожеланий, за которыми стоят миллионы людей. До сих пор остается непонятным, почему не сумели объединиться Франсуа Фийон и Эммануэль Макрон, в чем проблема, но видимо, очень скоро придется понять то, что на протяжении выборов, остается загадкой.