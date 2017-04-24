Царукян сказал главное

Лидер блока Царукян Гагик Царукян, отвечая 24 апреля на вопросы журналистов об обещанных им в случае победы на выборах 15 млрд. инвестиций, сказал, что инвестиции были обещаны на случай, если блок получит 50+1 процент голосов. «Но сейчас у меня нет гарантий для такой ответственности. Наш многоуважаемый народ отдал нам 29%, так что, это откладывается до следующих выборов», сказал Царукян. Царукян, фактически, заявляет об отсутствии гарантий, что касается, видимо, не только инвестиций, но и его имущества и собственности. Он не знает, какой будет власть в Армении завтра, после 2018 года, кто будет премьером и уйдет ли Серж Саркисян. Станет ли гарантией для Царукяна заявление Сержа Саркисяна о намерении пойти после 2018 в премьер-министры и хватит ли этой гарантии для привлечения 15 млрд.? После известного выступления Сержа Саркисяна в феврале 2012 года было заявлено, что у власти нет проблем с Царукяном-бизнесменом, и дела у пары Саркисян-Царукян шли в гору. Так что, следует полагать, что премьерство Саркисяна может рассматриваться Царукяном как гарантия. И наоборот, его отказ от этого станет риском для Царукяна. На днях у Дома правительства состоялась акция протеста торговцев городских ярмарок, в том числе, принадлежащего Царукяну Ариндж-молла. Торговцы жаловались на засилье налоговиков, которыми руководит один из соратников нынешнего премьер-министра Карена Карапетяна – Вардан Арутюнян, заявивший, что их действия направлены против не самих торговцев, а крупных собственников, которые за ними стоят. Связаны ли эти действия с отсутствием гарантий для Гагика Царукяна? Продолжение премьерства Карапетяна вряд ли рассматривается Царукяном как надежная гарантия. И в связи с этим можно угадать с трех раз, кому на самом деле Царукян будет оппозицией в парламенте.