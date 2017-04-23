Пора задуматься о роль российской базы в Армении

Российское направление играет особую роль в согласованиях США и Турции и предполагает исключение дальнейшего сближения Турции и России. Важное значение имеет проблема энергетических коммуникаций, и Турция не должна способствовать успешному развитию транспортировки российских энергоресурсов в европейском направлении. Турция не должна способствовать усилению российских позиций в регионах Балкан, Черного моря, Кавказа и Центральной Азии. Турция долго пыталась разыгрывать «сирийскую карту», установив с Дамаском весьма близкие отношения, в том числе в сфере обороны и безопасности, заверяя Башара Асада в поддержке, но очень быстро изменила свою позицию, что, наряду с целями в арабском мире и в отношениях с арабскими государствами, не могло не быть связано с договоренностями с США. Несомненно, политика Турции в отношении Сирии содержит многие цели и задачи, и, конечно же, Россия в данном случае является одной из целей, но очевидно то, что включение американцами Турции в инструментарий в борьбе с режимом Б.Асада, наверняка, имеет и цели возвести еще более серьезную дистанцию между Турцией и Россией. Российские посольства в Ливане, Сирии, Иордании постоянно посылали в Москву различные сообщения и анализы по поводу того, что ожидается в случае включения Турции в блокирование и давление по отношению к Сирии. В Москве не вполне понимали, почему Турция, которая столь длительное время развивала отношения с Сирией, должна пойти на конфронтацию с ней, имея в виду и турецкие эпатажные действия по части Израиля. Сейчас в российской внешней политике нет сомнений по поводу того, что серьезных договоренностей между США и Турцией по поводу Сирии не может быть, что стало очень важной составляющей американо-турецких отношений. По нашему мнению, США данными договоренностями с Турцией не только включили ее в число своих партнеров, но и таким образом в еще большей мере блокируют и изолируют Турцию, в особенности, с точки зрения будущих ожиданий на Ближнем Востоке. США не имеют обязывающих договоренностей с Францией и другими европейскими государствами по поводу их отношений с Турцией в части сирийской проблемы. Имеют место консультации по «турецкой теме». Но между США и Турцией имеются согласования по принципам политики в части Сирии. США и Франция не допускали военной интервенции против Сирии, тем более, военных действий Турции против Сирии. В связи с этим, совершенно ясно, что США и Франция попытаются в еще большей степени изолировать Турцию, «запереть» ее на пороге Ближнего Востока. Это говорит о том, что договоренности между США и Турцией имеют не характер полной согласованности и доверительности. США пытаются направить Турцию к подрыву позиций России и Ирана на Ближнем Востоке, но, при этом, не допускают усиления ее влияния на Ближнем Востоке. Это представляется важной задачей в политике США в регионе. Россия, как всегда спасает Турцию в геополитическом плане. Если бы Россия столь рьяно не стремилась утвердить свои позиции на Ближнем Востоке, роль Турции была бы гораздо скромнее в планах США, и с ней меньше бы считались. Россия и Турция, несмотря на различия целей, не только в отношении Сирии, но и региона, в целом, пытаются, и это им удается, не конфронтировать друг с другом, во всяком случае, в публичном контексте. И это понятно, так как более радикальное противостояние привело бы к войне или к крупному конфликту. Но если Турция окончательно и со всей очевидностью проиграет в Сирии, она предпочтет другие способы усиления своих позиций в регионах, и это обусловит довольно опасные и неожиданные для плохо информированных правительств стран регионов новации в региональной политике. В связи с этим хорошо бы заново осмыслить значение и смысл нахождения российской военной базы в Армении, в условиях тенденций утраты ею суверенитета.