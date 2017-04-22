Армения отступает от позиций?

Азербайджанские СМИ сообщают о том, что 27 апреля в Москве состоится трехсторонняя встреча министров иностранных дел Армении, Азербайджана и России. О вероятности трехсторонней встречи Азербайджан говорил с января, и делал это дважды. Каждый раз Армения отклоняла предложения, а МИД России заявил, что не может вынудить стороны к встрече. В сложившейся после Апрельской войны военно-политической ситуации, когда российско-азербайджанский план потерпел фиаско, эти страны оказались в тупике. Азербайджан утерял «право на войну», а Россия – «монополию» на урегулирование, которая проявлялась в трехстороннем формате. Армения, в свою очередь, закрепила свои позиции рядом адекватных шагов и выдвинула предусловия для возобновления переговоров. Это, конечно, было лучше, чем отсутствие позиции в прошлом. Изменение было замечено и оценено, как в военном, так и политическом плане. В свою очередь, Россия также вынуждена была пойти на определенные шаги, поскольку могла утерять не только Армению, но и единственную площадку, где она сообщается с США и Францией – Минскую группу. Армения схватилась за эту возможность, что сказалось как на линии соприкосновения, так и на процессе политического урегулирования. И вот азербайджанские СМИ анонсируют трехстороннюю встречу в третий раз, указывая конкретный день – 27 апреля. В первые два раза дата не указывалась. Стремление Азербайджана понятно – для выхода из тупика пригоден только трехсторонний формат, который позволяет России оказывать давление на Армению. Кстати, до начала предвыборной кампании в Армении министр ИД Азербайджана Мамедьяров выразил уверенность, что переговоры удастся возобновить после выборов. Что изменилось и что заставило Армению согласиться на трехстороннюю встречу? МИД Армении пока молчит, не опровергая и не подтверждая согласие. Связано ли восстановление этого формата с выборами в Армении, учитывая то, что сначала Путин дал «карт-бланш» Сержу Саркисяну, а после выборов стал единственным президентом крупной державы, поздравившим Сержа Саркисяна с победой. Изменилось ли отношение к России? Не исключается, что после провала урегулирования отношений с США и возобновления диалога по Сирии, Россия попытается «принудить» Запад к диалогу по Карабаху. А одним из рычагов для этого и является трехсторонний формат. В апреле прошлого года подобная попытка провалилась, Запад отклонил как монополию России в этом процессе, так и предложение о диалоге, включив в процесс урегулирования новые элементы – размещение механизмов расследования и вопрос статуса Карабаха, что было выгодно армянской стороне и было отвергнуто Азербайджаном, а Россия как посредник не отреагировала. Армения в апреле утеряла позиции на фронте, но получила определенные политические преимущества. Является ли трехсторонняя встреча отступлением от позиций?