Выбор Франции и Германии

Президентские выборы во Франции всегда сопровождаются различными неожиданностями. На этот раз во многом повторилась история с Ф.Миттераном, после правления которого экономика Франции трещала по швам, и народонаселение захотело правых у власти. Ничего подобного не случилось, и сейчас, то есть, после правления Ф.Олланда, та же ситуация. Короче говоря, французские социалисты оказалась неспособными к политическому правлению в настоящее время. Экономически Франция оказалась подчиненной Германии, и лишь благосклонное отношение немцев помогло французам выплыть из данной катастрофической ситуации. Будучи во Франции, можно было наблюдать, как представители малого и среднего бизнеса бегут из Франции, не имея никаких надежд. Нет сомнений в том, что мэтры фраацузского бизнеса дали убедительно понять Ф.Олланду, что его время вышло, и пришло время уступить политику правым. Проблема в том, что в нынешней Франции не остается явных лидеров ни из левого, ни из правого лагерей. И те и другие политики заметно вошли в некие компромиссные направления, так как социалисты привили французам высокие социальные уровни. Люди перестали думать о том что Франция здорово отстала от современного уровня производительности труда, и в бюджете просто не остается возможности обеспечить людей различными благами. Много говорят о социальных стандартах, тогда как Франция не обладает такими возможностями. Во внешней политике Франция, практически, перестала активно заниматься глобальными и региональными вопросами, уступив многое Германии и Великобритании. Нынешнюю Францию вполне удовлетворил выход Великобритании из Европейского союза (хотя до конца этого не произошло), в том числе, потому, то Германия становится экономическим и политическим лидером в Европе. Французам надоели некоторые претензии Великобритании, и французы хотели бы ощущать себя более уверенно вне влияния англичан. Довольно твердо встал вопрос Турции. Это, быть может, решающий вопрос, с которым британцы продолжают играть. Ведущие европейские государства Франция и Германия сформировали совершенно понятную и бесповоротную позицию в отношении невозможности вступления Турции в Европейский Союз. Эта позиция поддержана подавляющей частью европейских государств, а также римско-католической церквью, а Великобритания, которая долгие годы пыталась манипулировать на этом политическом материале, так же, как и США, в настоящее время не в состоянии настаивать на этом. Расширение Европейского Союза не завершилось, но остановилось, потому что продолжать этот процесс стало невозможно. Но следующий этап расширения ЕС, который предстоит лет через 7 – 10, еще раз продемонстрирует закрытость этой темы для Турции. Новый этап развития ЕС будет отличаться тем, что Израиль и его друзья в США и в Европе не станут выражать энтузиазм по проталкиванию Турции в Европейский Союз. Турецкое общество поняло это, но видимо, все еще не готово сделать из этого адекватные выводы. Выдвижение встречных претензий и выражение враждебности ничего не принесет Турции и только отложит ее реальное сближение с Западом на социо-культурном и экономическом уровне. Турция уже получила важный негативный сигнал от международных финансовых организаций, когда Турции было отказано в предоставлении многомиллиардного кредита, без которого она не имеет больших шансов скоро и эффективно выйти нынешнего сложного экономического состояния. Как считают западные СМИ, вскоре могут возникнуть проблемы в части военного сотрудничества с государствами Запада, прежде всего, в рамках НАТО. Европейцы, быть может, конкретнее и откровеннее продемонстрируют Турции тот возможный и единственный формат, в котором могут еще развиваться отношения Турции с Западом. Мытарства и поиски Турцией «новой» роли и места в мире будут продолжаться еще долго. Сами турки и другие часто говорят об этой стране, что она - «мост» между Западом и Востоком, но в действительности такого «моста» все еще нет, этого пока не произошло. Быть может, именно сооружение такого «моста» и позволит по-новому осмыслить формат ее отношений с Западом и Востоком. Вовсе не искусственное вталкивание Турции в модель европеизации, а осуществление определенных геополитических и геоэкономических функций, иначе Турцию ожидает глубокая, катастрофическая для нее конфронтация на различных направлениях. Исходные условия, то есть «разорванность» анатолийской цивилизации, неадекватность межцивилизационного обмена, конкуренция традиционного и крайне левантизированного стереотипов поведения и ценностей, а также сомнительные геополитические и геостратегические преимущества приведут страну к фрагментации и утрате исторической перспективы. Французы в значительной мере успокоились после противодействия турецких политиков немцам, но остается проблема иммиграции из афро-азиатских регионов, что стало весьма драматическим сценарием для Франции и Германии. Франция и Германия оказались в одинакой зоне рисков, и обе страны готовы принимать решения, которых раньше никогда не было. Нужно сказать, что Германия не хотела бы драматизировать ситуацию, и ожидает, как поступит новое правительство Франции как более опытный партнер. Германия совершила гигантскую полититическую ошибку в части иммиграции и ожидает, что Франция предложит более жесткие решения по этому вопросу. Быть может, проблема иммиграции станет основной для европейцев, и это поняли почти все европейцы. От решения данного вопроса зависит судьба Европы, и многие противники ужесточения поняли значимость данных ограничений. Во Франции практически большая часть нации, в особенности, истинных французов и молодежи выступают за новую, более осмысленную политику. В Германии ситуация иная, но и здесь происходит нарастание влияния «альтернативных» партий. Политологи опасаются, что бездействие традиционных партий может привести к возвращению страшного времени 30-х годов. Дело в том, что так называемые радикальные организации и партии в этих двух странах ни имеют никакого отношения ни к нацистам, ни к фашистам. Это вполне нормальные люди, весьма доброжелательные, но озабоченные судьбами своих стран. Удивительно, что на пике драматических событий левые партии продолжают политику приема иммигрантов без всяких ограничений. Так называемые правые партии стали настолько либеральными, что их политика становится во многом похожей на стиль левых партий. Выборы во Франции, несомненно, повлияют на будущие события в Германии, и это очень хорошо понимают во всей Европе, в том числе, в Великобритании. Американцы также ожидают результатов французских выборов, имея в виду противников иммиграции и либеральных кругов. В целом, консерватизм упорно захватывает новые позиции по всему Западному миру, и вопрос стоит таким образом – консерваторы победят в США и в Европе, или же либералам удастся приобрести новые позиции? От этих вопросов зависит во многом глобальная политика Запада. Во Франции и Германии ожидаются далеко не только изменения во внутренней политике. Во многом данные влияния произойут и во внешней политике. Фрация и Германия ожидают реанимации внешней политики, несмотря на предстоящие новые затраты, включая создание европейских вооруженных сил. Европу ожидают весьма интересные времена, что связано с нарастанием европейского консерватизма, который необходим, чтобы европейцев не захлестнула более радикальная идеология.