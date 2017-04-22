Кто в наступлении и обороне - Турция или Россия?

Вопрос об ожиданиях в турецко-российских отношениях до сих пор не получил определенного ответа, что не менее странно, чем представления о перспективах турецко-американских отношений.

Большинство турецких и российских экспертов, как из круга академических ученых, так и из среды актуальных политических аналитиков, в том числе работающих в интересах своих правительств, в целом, близки к мнению, что турецко-российские отношения не ожидает становление тесного партнерского характера, имея в виду стратегическое военно-политическое партнерство.

Между Турцией и Россией, действительно, чрезвычайно сложные и глубокие противоречия. Достаточно сказать, что турецкое и российское направление всегда являлось и остается приоритетным в деятельности разведывательных служб обоих государств. Даже после ряда взаимных договоренностей между руководителями разведок Турции и России, а также между политическими руководителями, данная проблема, то есть, проблема безопасности, остается нерешенной.

При наличии многих конкретных проблем, главными проблемами в турецко-российских отношениях являются следующие: Россия не желает примириться с равным положением с Турцией на международной арене; Турция стремится приобретать новые региональные позиции.

По существу, во многом схожи проблемы между США и Турцией, правда, в несколько ином формате. Главной проблемой Турции, так или иначе, является во многом схожее отношение к ней и примерно сравнимые и сопоставимые позиции США, России, ведущих европейских государств, а также государств Ближнего Востока.

Вместе с тем, России не удалось приобрести ни одного партнера и тем более союзника ни на Западе, ни на Востоке в противопоставлении усилий в отношении Турции. В июле 2012 и июне 2013 годов видные военные и политические деятели Сирии говорили автору: «Мы не союзники России, на некоторое время наши интересы совпадают, но мы понимаем, что наш партнер - это Америка, а не Россия».

Почему международное положение России столь противоречиво и неопределенно? Положение России во многом схоже с положением Турции - обе страны все более впадают в состояние блокады и изоляции. Причем, данная реальность обусловлена политикой самих этих государств, пытающихся осуществить региональную экспансию, а это недопустимо со стороны большинства государств, которые вовсе не связаны какими-то обязательствами и договоренностями.

Следует отметить, что Турция, как и Россия, не обладает достаточным военно-политическим и экономическим потенциалом для осуществления данной амбициозной политики.

Вроде бы, сложились весьма благоприятные условия для сближения России и Турции, формирования между ними более тесных отношений. В данном случае возникают некоторые вопросы.

Какое из этих государств - Турция или Россия - находится в состоянии «обороны» или «наступления»?

Можно ли представить более чем принципиальные договоренности стратегического характера без оформления альянса и решения наиболее важных и сложных вопросов?

Как принимаются в расчет очевидные и латентные тенденции государственно-территориального развала Турции и России в отношениях друг с другом?

Готовы ли обе стороны пожертвовать позициями в регионах и уступками важного характера, могущими повлиять на развитие долговременной ситуации в регионах?

Чьи преимущества предпочтут США и НАТО сейчас и в перспективе в отношениях между Турцией и Россией?

На все эти вопросы можно ответить «положительно»: находясь в состоянии тотального наступления, Турция способна принять участие в международной блокаде и изоляции России, а Россия - в отношении Турции – нет. При этом, Турция и Россия не нуждаются в достижении более-менее высокого уровня сотрудничества (альянс или субальянс), чтобы договориться о «сдаче» или принципиальных уступках позиций в регионах.

Во многих случаях в международной политике различные уровни политики имеют разные механики. В наиболее общем плане можно привести пример отношений ядерных держав, которые более охотно договариваются в глобальном аспекте, нежели в региональном.

Находясь во многом в схожем положении в части внутренних проблем, Турция работает «по всему фронту» в направлении развала России, а Россия даже отдаленно не в состоянии воспользоваться данными проблемами в Турции.

Безусловно, США и НАТО, прежде всего, поддержат Турцию в ее противостоянии России, но, во-первых, не станут этого делать в рамках неких обязывающих, долгосрочных отношений, а в более глобальном аспекте предпочтут соблюсти баланс сил в турецко-российских отношениях.

Но данный расклад «реальностей» был бы неполным, если не затронуть еще одно обстоятельство. США и НАТО не могут позволить раздела какого-либо пространства в соответствии с интересами Турции и России. На разделы имеют право только мировые державы - ни Турция, ни Россия таковыми не являются.

При этом, США и НАТО всегда будут поддерживать партнеров в формировании «третьей силы» на различных направлениях. Это обстоятельство – весьма важный фактор в существовании угроз и в надеждах на равновесие в регионах.