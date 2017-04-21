Азербайджан не может оправиться от удара

Азербайджанское агентство АПА распространило информацию о предстоящей 27 апреля встрече министров иностранных дел Армении, Азербайджана и России. Пока информация не подтверждена, но на днях официальный представитель МИД России Мария Захарова не исключила подобную встречу.

Разговоры о необходимости встречи в таком формате начались в январе, когда после визита в Москву глава МИД Азербайджана заявил, что он согласен с намерением России организовать трехстороннюю встречу. В то же время, Мамедьяров выразил неудовлетворение московским визитом.

Министр ИД Армении Налбандян в ответ сказал, что о такой встрече ему ничего не известно, и Еревану предложена только встреча в Мюнхене под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

МИД России отреагировал на это заявлением о том, что никого принуждать к встрече не будут.

Через пару недель после этого в Мюнхене Налбандян и Мамедьяров встретились при участии сопредседателей Минской группы, а спустя пару дней Мамедьяров отправился в Москву. Баку периодически поднимал тему трехсторонней встречи, но Ереван дипломатично отклонял ее. В марте Мамедьяров также был в Москве.

За это время 25 февраля произошло важное событие на арцахско-азербайджанской границе – армянские силы нанесли мощный превентивный удар по азербайджанским силам, которые готовились в вылазке. В нейтральной зоне азербайджанцы оставили пять трупов.

Инцидент стал поворотным не только в том смысле, что армяне нанесли азербайджанским силам превентивный удар, но и представили доказательства намерений противника. Кроме того, выяснилось, что армянская армия укомплектовала передовую линию современным оборудованием, что стало по большому счету сюрпризом для Азербайджана. Баку зафиксировал, что помимо Искандеров и других стратегических сдерживающих механизмов, армянские силы могут также преподносить тактические сюрпризы.

Герой Арцаха Аркадий Тер-Тадевосян в беседе с Lragir.am на днях заявил, что США предоставили Армении современное оборудование, которое позволяет наблюдать за передвижениями противника на глубине. Командос отметил, что азербайджанцы были недовольны тем, что такое оборудование было предоставлено только армянской стороне.

Таким образом, представив после Апрельской войны механизмы стратегического сдерживания в виде Искандеров, после 25 февраля армянская сторона провела также «презентацию» тактических механизмов сдерживания, за которые Азербайджану пришлось дорого заплатить.

Эти стратегические и тактические механизмы являются также проявлением военно-политического баланса. А по большому счету, это проявление американо-российского компромисса по вопросу безопасности Армении.

На какой срок установлен этот компромисс, зависит от многих обстоятельств, в том числе, политики Армении. Этот компромисс стал достижением Армении в Апрельской войне, и он нуждается в дипломатическом закреплении.

Баку явно требует от Москвы иного – постепенно демонтировать это достижение и вернуть ситуацию в доапрельское русло.

Но после апреля Москва также оказалась в довольно сложной ситуации и скованна в своих действиях против Армении под «лупой» общественного мнения в Армении. В этой ситуации Москва вынуждена отклонять требования Баку вернуть процесс в трехсторонний формат, где Баку чувствует себя как рыба в воде, а Ереван – как рыба на суше.

После января Армения удерживает эту позицию и отклоняет трехсторонний формат, вынуждая Лаврова признать формат Минской группы.

Теперь Баку вновь заговорил о трехстороннем формате, но даже если встреча состоится, она не станет победой Баку и поражением Армении. Многое зависит от повестки.

Примечательно, что информация о встрече появилась на фоне формирования новых российско-американских реалий, которые начались с известных развитий по Сирии и замкнулись визитом Тиллерсона в Москву. Вашингтон говорил с Москвой на языке жесткого удара, и реакция Москвы явно нервная.

Арцахская проблема в новой ситуации не рассматривалась публично, но очевидно, что США и Россия, а также оказавшаяся в режиме выборов Франция, работают вместе, и дестабилизация в Южном Кавказе на данный момент не исходит из их интересов. Кстати, свидетельством тому являются довольно значимые заявления кандидатов в президенты Франции об Арцахской проблеме, которые не могли вызвать воодушевление в Азербайджане.

Станет ли новая встреча рядовой или прорывной, будет ясно после обнародования повестки. Не исключается, что на Москву возложена задача соблюдения стабильности в Арцахском вопросе, и трехсторонняя встреча с одной стороны станет данью Баку, но с другой укажет ему на безнадежность его надежд.

Примечательно, что на днях в Тегеране принимали министра обороны Азербайджана, и его иранский коллега сделал довольно жесткое заявление. Он выразил надежду, что Армении и Азербайджану удастся найти мирное решение конфликта – без вмешательства третьих сил. Иначе говоря, Иран предупредил Азербайджан о неприемлемости для него изменения статус-кво, тем более, военным путем.