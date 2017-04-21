Сенсационное заявление Вигена Саркисяна

В ходе пресс-конференции 21 апреля министр обороны Виген Саркисян заявил, что назначение гражданина Армении генсеком ОДКБ в равной мере несет в себе и позитив, и проблемы. Виген Саркисян говорит, что заявление бывшего генсека, гражданина РФ Бордюжи имеет один вес, а заявления Хачатурова – другой. Саркисян говорит, что заявления Хачатурова будут трактоваться как мнение представителя Армении.

Это действительно неожиданное и в какой-то мере сенсационное заявление, хотя и адекватное задачам и нуждам Армении, ситуации, которая сложилась после назначения Хачатурова генсеком ОДКБ.

Заявление Саркисяна адресовано центрам, которые находятся в первых строках международной повестки.

Во-первых, Саркисян, фактически, констатирует, что назначение представителя Армении ставит под ответственность и саму Армению, не увеличивая ее возможности. Это подтверждает наше предположение о том, что Армения сама не стремилась направить своего представителя на эту должность, и Серж Саркисян в этом контексте долго играл на противоречиях членов блока, которые не приходили к «консенсусу», откладывая назначение.

Это назначение возлагает на Армению тяжкую геополитическую ответственность, а по части безопасности Армении и Арцаха напрямую сковывает претензии Армении к ОДКБ.

Виген Саркисян говорит об этом, пытаясь направить мессидж мировым центрам о том, что Армения на деле ответственна де-юре, а де-факто Хачатуров – не представитель Армении, а международный чиновник, решения которого должны быть согласованы со странами ОДКБ, а не Арменией.