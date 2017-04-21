Намерения США в отношении Армении

Во многом похожей на «турецкую игру» станет и «иранская игра», в которой, в отличие от «турецкой», Европа играет менее значимую роль, но которая усиливается в связи с созданием европейско-евразийского альянса.

В отношении Ирана американо-российские отношения являются наиболее напряженными, и эта напряженность сохранится и в будущем. Иран, так или иначе, пересмотрит свои приоритеты и попытается выстраивать более разнонаправленную политику, с учетом снижения своей зависимости от традиционных поставщиков технологий и вооружений, прежде всего, от России.

Иран будет стремиться урегулировать отношения с ведущими европейскими государствами, а также сблизиться с Китаем и Индией. Несомненно, Ирану удастся обеспечить свою независимость в будущем, что создаст серьезные проблемы не только для США, но и для России, и приведет к необходимости выбора для иранской элиты, которая предпочтет развертывать отношения как с США, так и с Россией.

В свое время Россия допустила серьезную стратегическую ошибку, столь однозначно заняв относительно Ирана позицию, солидарную с Западным сообществом. Это обусловит для США в будущем большие возможности влияния на Иран, что приведет к дополнительным проблемам в американо-российских отношениях.

В настоящее время, несмотря на враждебные по-прежнему отношения между Ираном и США, закладываются будущие отношения в «треугольнике» США – Иран – Россия, когда Иран займет более сбалансированную и умеренную позицию.

Даже незначительное улучшение ирано-американских отношений приведет к большим проблемам для России и созданию новой геополитической ситуации и вокруг Турции, когда для США возникнут более благоприятные условия.

Имея в виду данную перспективу, роль Ирана в Южном Кавказе станет более предпочтительной, будут исключены ограничения в политических, военных и экономических отношениях Ирана с государствами Южного Кавказа. Иран постарается очень быстро распространить свое влияние на Южный Кавказ, и будет фактором вытеснения и ограничения позиций Турции и России.

В рамках геополитического «треугольника» Турция – Россия – Иран стороны займут более равноправое положение, что, несомненно, станет способствовать роли США как «третей силы» в регионе.

Опираясь на свое присутствие в Центральной Азии, США создают фронт противопоставления Китаю на евразийском направлении, и проблемы Афганистана и Пакистана, в конечном счете, связаны с проблемой Китая. США потеряли исторически ценное время, и, пытаясь вытеснить из Центральной Азии Россию, упустили период, когда Китай осуществил сильную экспансию в регионе.

Ряд американских и европейских аналитиков, размышляя о проблеме России и Китая, предпочитают перспективу американо-российского сотрудничества перед лицом китайской угрозы. Эта тема станет в будущем ключевой в разработках американских политических проектантов, но в США настолько велик потенциал антироссийских настроений, что, вполне возможно, даже в среднесрочной перспективе американо-российский альянс не состоится.

Если США сумеют создать систему сдерживания Китая без содействия или помощи России, они предпочтут продолжить свои задачи в Евразии без серьезных компромиссов с русскими. Так или иначе, даже в условиях усиления конфронтации США с Китаем в Евразии, в целом, американцы попытаются не забывать задачи вытеснения России из Центральной Азии и иных внутренних регионов Евразии.

В настоящее время нет никаких предпосылок, что США идут на какие-либо уступки России как в Южном Кавказе, так и в Центральной Азии. Американцы сменили приоритеты, делают многозначительную паузу, но это не означает, что в данных регионах они утратили свои интересы.

Более того, на огромном пространстве Балканы – Черное море – Кавказ – Каспийское море – Центральная Азия с прилегающими регионами происходит более оформленная и обозначенная политика, в которую включены государства Центрально-Восточной Европы, активизированы балканские страны, все более подводится к задачам региона Индия.

Становятся более определенными и осмысленными задачи Румынии, Болгарии, Армении, Узбекистана и Казахстана, в большей мере ощущается значение курдского фактора, и неотъемлемой частью данных проблем становиться Пакистан.

США не удается пробить надежный черноморско-кавказский коридор, и в нынешнем виде это транзитное направление весьма уязвимо для американских целей. Для решения этой проблемы США нуждаются в новых технических достижениях, в развертывании новой стратегии на Балканах и Южном Кавказе, что предполагает перемены внешнеполитических приоритетов государств этих регионов.

Это, безусловно, предполагает усиление американо-российской конфронтации и соперничества, хотя по отдельным вопросам США и Россия могут и сотрудничать. Но этого сейчас не произойдет, так как для США стало недопустимым сотрудничество России с Турцией и Ираном, в особенности попытки придти к тройственной договоренности по Сирии.

Турция и Иран не являются вполне надеждными партнерами для России, в особенности в данном региональном разрезе. Но Россия является еще более ненадежным партнером для Турции и Ирана.

Можно наблюдать, как армянская община в США, в том числе традиционные армянские организации придерживаются невероятной преданности армянским властям, что приводит к молчанию в адрес России, которая превратила Армению в жалкого вассала, подчиненного самым унизительным образом.

Видимо, армянское общество в самой Армении и в США это устраивает. Эта тема все еще не очень раскрыта в армянских СМИ. Если армянское население в Армении стало более-менее понимать роль России в уничтожении суверенитета их родины, то среди армян в США эта тема все еще не раскрывается.

Ни одна этническая община в США, представляющая страны Восточной Европы, не ведет себя столь постыдно. И это, конечно же, адекватно оценивается американцами. Армения представляется в США в виде плюшевой игрушки, которую не выбрасывают на помойку, потому что армянскую общину не хотели бы обижать.

Одновременно, американцы практически не обращают внимания на то, что происходит в Армении по поводу выборов и по другим акциям. Сейчас, когда в Турции происходит волна возмущений и стремление общества вернуть свои привилегии, стало весьма постыдно то, как воспринимают в Армении подобные акции.

Армянское общество не в состоянии сравниться в части активности ни с турецким, ни с иранским, не говоря уже о грузинском. Нынешнее армянское общество можно сравнить лишь с Центральной Азией. Такой Армения останется на десятилетия, если не навсегда.