Армейская революция Вигена Саркисяна

На конференции «Нация-армия», которая состоялась 20 апреля, министр обороны Виген Саркисян презентовал два новых предложения по реорганизации воинской службы и вынес их на публичное обсуждение.

Первая модель предполагает введение альтернативной службы, сроком не на 2, а на 3 года, частично оплачиваемой.

Второе предложение касается академических отпусков и предполагает привязку отпусков в вузах к службе в армии в качестве офицеров в течение 3 лет, также оплачиваемой.

По большому счету, модели можно назвать революционными, и они являют собой первый шаг на пути формирования контента доктрины «нация-армия».

Эти шаги могут существенно изменить «социальную платформу» системы безопасности Армении. Какое место займут эти предложения в общественной и политической повестке? Каковы уровень их экономической обоснованности и цена революции?

Для такого проекта необходимы значительные ресурсы. Как они образуются? Путем стимулирования экономического развития или в виде налогов типа «1000 драмов»? А может, инициатива «1000 драмов» и позволит накопить достаточно средств, которые и будут заложены в основу экономического взлета?

Во всем этом присутствует, безусловно, и политический подтекст, связанный с переходом в 2018 году к новой системе правления страной, где первым лицом государства станет премьер-министр.

В этом деле Виген Саркисян – фигура не второстепенная, он один из претендентов на эту должность. Ожидает ли Виген Саркисян политического эффекта от своей новой инициативы? Какова роль Сержа Саркисяна в этих планах?