США и Турция в Черноморском регионе

Черноморско-Кавказский регион является ключевым для развертывания отношений Россия – США – Европа – Турция, по значимости влияния США на Евразию он занимает приоритетное место, а по степени влияния на Турцию и процессам, касающимся Турции, данный регион равен Ближнему Востоку. Проблемы, возникшие в Черном море во время грузино-российского конфликта, имели для США не меньшее значение, нежели события 2003 года, когда Турция не пропустили американские войска в Северный Ирак. Данные события повлияли на некоторые корректировки американских военно-стратегических планов в бассейне Черного моря. Солидарность Турции и России по поводу действий и намерений США в Черном море привела к отказу от имевшихся планов уже при администрации Дж.Буша, которой оставалось функционировать несколько недель. Министр обороны США в сентябре 2008 года докладывал в Совете Национальной Безопасности о необходимости пересмотреть намерения в этом направлении и подготовить предложения по новым планам, предпочитая выбрать усиление других направлений. Это повлияло на планы США в отношении укрепления базирования в Болгарии и Румынии, планы по созданию трех военных баз в Грузии общей численностью 5000 человек личного состава и максимальное «заполнение» схемы военной помощи Грузии были пересмотрены, а фактически оказались отброшенными. Сейчас Грузия получила статус Особого партнера НАТО и трастовый фонд для укрепления обороны и безопасности, в также современное вооружение от США и Франции. Более того, в свое время в Пентагоне провели несколько разборов вопросов Черного моря и пришли к выводу, что Черное море не является перспективным в плане стратегических инициатив и не может обеспечить силам США в Черном море достаточный оперативный подход. По оценке Пола Сандерса (Центр Р.Никсона), можно согласиться с оценками того, что значение Кавказа заметно снизилось в политике США. Центральная Азия, сопряженная с проблемами не только Афганистана, но и Индии и Китая, оказалась гораздо более значимой, чем Кавказ. Кавказу, практически, отведены две далеко не ключевые функции – военный транзит и энергокоммуникационный транзит. По мнению, Пола Сандерса, в политической литературе обычно большее значение уделяется противоречиям США и Турции на Ближнем Востоке, но в действительности подлинный принципиальный конфликт между ними произошел по поводу интересов Турции в Черном море – Кавказе – Центральной Азии. В этих регионах она так и не сумела укрепиться и склонна обвинять в этом США, которые не поддержали Турцию в реализации амбициозных планов. События по поводу ограничений прохождения американских кораблей через Черноморские проливы стали основополагающими в развертывании политики США в Евразии, где уже нет места Турции. Если даже в иных регионах, например, на Ближнем Востоке, турки и американцы найдут общие интересы, то в Евразии эти интересы очень трудно будет обнаружить. Самое большее, чего может ожидать Турция - это отсутствие откровенной враждебности со стороны США. Марта Брил Олсот, Фредерик Стар, Свант Е. Корнелл считают, что деактуализация Кавказа была ожидаемой, и объясняется не только военно-стратегическими задачами, которые во многом исчерпаны или пересмотрены. Кавказ лишился и другого важного обстоятельства – заинтересованности в нем ведущих нефтяных компаний, прежде всего, «Бритиш Петролеум». Гарет Дженкинс, Стивен Пайфер, Януш Бугарский считают, что снижение внимания и интереса США к Кавказу определяется не только геополитическими факторами и изменениями роли региона на фоне новых проблем, но и ролью России, необходимостью, которая возникает у администрации США в сотрудничестве с Россией. Никто не может обвинить США в «предательстве» государств Южного Кавказа. США весьма внимательно наблюдает за попытками Турции и Азербайджана нанести политический и военный ущерб Армении, хотя Армения входит в ОДКБ и связана с Россией военным договором. США продолжают осуществлять финансовую и военно-техническую помощь Грузии, всячески способствуя поддержанию стабильности в этой стране. Но США не могут удовлетворить те требования, которые предъявляют кавказские государства – немедленно признать геноцид армян 1915 года, вернуть Грузии и Азербайджану контроль над утраченными территориями. США не собираются превращать эти вопросы в ключевые в своей внешней политике. США поддерживают процессы урегулирования конфликтов, но не более того. Вполне очевидно, что усиление роли Турции на Кавказе никак не соответствует интересам США, которые не хотели бы иметь какие-либо препятствия в осуществлении своей политики. А Турция продемонстрировала вовсе не союзнические отношения с США в данном регионе. США давно рассматривали свое военно-политическое присутствие в Грузии, в том числе возможное базирование, как альтернативу военному базированию в Турции. Турция всегда настороженно воспринимала намерения США создать военные базы в Грузии. В отношении Азербайджана США не допускали создания беспроблемных отношений Азербайджана с Турцией, тем более создание альянса. Вместе с тем, США не понимали, каким образом можно дистанцировать Азербайджан от Турции, и, возможно, поддерживая «правящую семью» в Азербайджане, они хотели не допускать чрезмерного влияния Турции на Азербайджан. Процесс урегулирования турецко-армянских отношений, инициированный США, привел к обидам Азербайджана на Турцию. Политика США привела к тому, что Турция, используя Азербайджан как резервный вариант в переговорах с Арменией, продемонстрировала, насколько она безразлична к судьбе своего ближайшего союзника. США, так или иначе, добились много в дистанцировании Азербайджана от Турции, создав прецедент регионального скандала. Политика Дж.Буша предполагала решение проблем Грузии и Азербайджана без какого-либо участия Турции. Важнейшие вопросы защиты Кавказско-Каспийской энергетической системы США решали без турецкого участия, опираясь на сотрудничество с двумя кавказскими государствами. Тактика администрации Б.Обамы заключалась не в сдерживании влияния Турции, а, скорее, в том, чтобы не чинить препятствий попыткам Турции приобрести новые позиции в регионе. Данная тактика, несомненно, была направлена на ожидание столкновения интересов Турции и России. Как и в отношении Ближнего Востока, политика США в Черном море и Южном Кавказе предполагает столкновение Турции со своими противниками, причем, не только с крупными державами, такими, как Россия и Иран. Ни Грузия, ни Украина, ни Армения не могут равнодушно наблюдать за усилением турецкой экспансии в геополитическом и геоэкономическом плане. Грузия чувствовала себя в безопасности в отношении Турции, только находясь под защитой США. В не меньшей мере и Азербайджан ощущал свою безопасность, находясь под прикрытием США и Турции, одновременно. Для Армении, практически, не было альтернативы, кроме как идти в орбите российской политики, однако и она пользовалась определенной поддержкой США. Демонстративное ослабление внимания США к Южному Кавказу и Черному морю, скорее всего, приведет Грузию, Армению и Азербайджан к поиску новых отношений с США, по различным причинам, но угроза со стороны Турции коснется Грузии и Армении. Иран уже проявляет беспокойство из-за активизации Турции на Кавказе, но главной силой противостояния Турции останется Россия. Таким образом, запуск региона Кавказа в свободное плавание вовлечет государства региона, в том числе Россию и Турцию, в противостояние и, возможно, конфронтацию. Д.Трамп, видимо, ограничивается внутренними вопросами, но вся его администрация поглощена проблемами Черноморско-Кавкавказского региона. Скорее всего, и в дальнейшем внешней политикой страны будет заниматься Пентагон. Представляет интерес информация о том, что посетивший Азербайджан несколько лет назад глава центрального командования США Чак Уорлд в беседе с военным командованием Азербайджана довел до их сведения, что имитационные военные игры, проведенные в Пентагоне, демонстрируют, что при всех вариантах военных действий между Азербайджаном и Арменией у Азербайджана нет никаких шансов на успех. Важное значение имеют оценки американских экспертов Фионы Хилл, Джеймса Коллинза. По оценке Фионы Хилл, Турция переживает важный этап в своей истории, пытаясь сформировать вокруг себя обширную зону влияния, экономического и политического сотрудничества, исключая проблемы на своих границах и в соседних регионах. Турция приобрела большой экономический потенциал и стремится стать лидером бывшего оттоманского пространства. Она не скрывает своих намерений, и пока государства регионов не видят в этих устремлениях большой опасности, наоборот, пытаются приобрести некоторые преимущества, получить доступ к турецкому рынку и инвестиции. Балканы разорены и испытывают огромные трудности, и, не получив должной помощи от ЕвроСоюза, хотели бы установить взаимовыгодные отношения с Турцией. Новая турецкая буржуазия, так называемые «анатолийские тигры», весьма успешно осваивают рынки и экономические реалии не только на Ближнем Востоке, но и в Юго-восточной Европе. В этих странах имеются антитурецкие силы, которые опасаются усиления влияния Турции и проводят политику противостояния ей. Но эти силы не очень влиятельны и в основном ориентируются на антиамериканизм. Государства Южного Кавказа также заинтересованы в развитии отношений с Турцией и идут на многие уступки ради получения экономических выгод. Говорить о некой экспансии и попытках установить влияние в регионах неуместно, или, по крайней мере, не отражает реальности. Если рассматривать политику Турции в фокусе безопасности, то этим должны быть озабочены, прежде всего, государства данных регионов. Часть этих государств стали членами НАТО и ЕвроСоюза и чувствуют свою безопасность, другие располагают значительными вооруженными силами, и, наконец, третьи, как Армения, связаны оборонными обязательствами с Россией. Вместе с тем, Фиона Хилл отмечает, что США внимательно наблюдают за политикой Турции, и, конечно же, рассматривают ее региональную политику как часть возможных препятствий своей политики. США готовы предпринять самые радикальные действия, если возникнут проблемы в данных регионах, но сейчас нельзя считать, что такие угрозы реальны. По мнению Фионы Хилл, Турция однажды уже пыталась совершить скачок в геополитике и установить влияние в Центральной Азии, что завершилось провалом из-за отсутствия у Турции необходимых экономических ресурсов. Никто не может утверждать, что сейчас Турция обладает ресурсами, позволяющими ей установить влияние в соседних регионах. Экономическое положение Турции хорошо известно, оно более проблематично, чем может представиться. Турция требует значительной помощи от международных финансовых организаций, но не получила их. Ни США, ни Европейских Союз не собираются предоставлять Турции столь значительной финансовой помощи, в условиях, когда остаются невыясненными внешнеполитические и внутриполитические цели этой страны, не понятна, какова перспектива правящих кругов Турции. Посол Джеймс Коллинз считает, что ничего не говорит о том, что США сворачивают или ослабляют свое влияние и присутствие на Кавказе. Уменьшено внимание к Кавказу, но регион не брошен на произвол судьбы. Во всех ключевых структурах США имеются люди, понимающие значимость региональной политики и рассматривают нынешнюю ситуацию как некоторую паузу. По мнению Дж.Коллинза, всевозможные разговоры о пересмотре внешней политики США и перемене приоритетов - полная чепуха. Перед США по-прежнему стоят вопросы сдерживания Китая, решения проблем исламского радикализма, контроля над нефтяными ресурсами, упрочения НАТО и развития Трансатлантических отношений, создания альянса с демократическими государства Дальнего Востока, с Индией, особое значение имеет проблема Ирана. В связи с этими задачами, перед США стоят проблемы урегулирования отношений с Россией и Турцией. Все будет зависеть от амбиций этих стран, от стремления России и Турции ориентироваться либо на Азию, либо на Европу. От этого во многом будет зависеть политика США в отношении этих стран.